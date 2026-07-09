台风来临前天气异常平静？温州气象台详解台风“巴威”特点

温州新闻网 2026-07-09 21:28:44

温州网讯（记者 潘涌燚）台风“巴威”有何特点？将给温州带来什么影响？台风逼近为何天气异常平静？7月9日16时，温州市气象局召开专题发布会，通报第9号超强台风“巴威”最新路径、强度变化，并一一解答网友相关疑问。

市气象台副台长窦慧敏介绍，台风“巴威”特点突出，核心表现为强度强、范围广、结构紧实。强度方面，今天14时“巴威”台风中心附近最大风力有16级（52米/秒），中心最低气压935百帕，已连续维持超强台风强度5 天。预计11日前仍维持，影响我市时为强台风或台风级别。范围方面，“巴威”环流庞大，七级风半径为500公里，十级风圈半径280-300公里，十二级风圈半径120-180公里。结构方面，结构非常紧密，风眼清晰，十二级风圈有180公里，一旦正面登陆，降雨集中、破坏力极大。

此次台风“巴威”将给我市带来什么影响？窦慧敏介绍说，一是风的影响。我市沿海海面风力10日起逐渐增强至阵风 9级，夜里快速增强至11-13级，11日继续增强至13-15级，12 日9-10级，下午起逐渐减弱至9级。二是雨的影响。主要影响时段10日夜里至12日早上，预计我市10日夜里有大雨到暴雨，11日暴雨到大暴雨，局部特大暴雨，12日大雨到暴雨。此次台风影响时间长、雨量大，注意防范强降水可能引发的山体滑坡、小流域山洪、城乡积涝等次生灾害。

针对市民关注的“台风来临前天气异常平静”现象，窦慧敏表示，台风属于低压涡旋，受外围下沉气流控制，结合副热带高压，容易出现气温偏高、天气闷热、风平浪静的状态。这种“暴风雨前的宁静”是台风逼近的信号，市民切勿心存侥幸、放松警惕，务必持续紧绷防汛防台安全弦。

台风期间，市民如何科学防台？窦慧敏介绍说，一是台风影响期间，坚持非必要不外出、不涉险，杜绝各类危险行为；二是全面排查居家安全隐患，及时清理阳台、窗外、露台杂物、花盆及各类悬挂物，严防高空坠物伤人；三是强化门窗防护，对易渗漏窗户用防水布料封堵缝隙，防范雨水倒灌进屋；四是做好落地窗、玻璃门窗加固防护，可以采用米字形胶带粘贴方式增强玻璃抗风抗压能力，降低破碎风险。

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