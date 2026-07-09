中国天气网、温州水利局、央视新闻 2026-07-09 10:37:41

根据中央气象台最新预报，“巴威”逐渐向台湾岛东北部沿海靠近，将于11日白天登陆或擦过台湾岛北部沿海（超强台风级或强台风级，14～16级，45～52米/秒），然后向福建中部到浙江南部沿海靠近，强度逐渐减弱。

温州市水利局水工程调度令：根据最新气象预报、控运计划及9号台风“巴威”形势，为确保防洪安全，决定自7月9日10时起泽雅水库开闸泄洪（下泄流量控制在20立方米/秒），关闸时间另行通知。鹿城区、瓯海区要督促下游乡镇做好泄洪期间河道巡查，落实相关安全措施，确保安全。

温州市水利局

2026年7月8日

温馨提醒

泽雅水库开闸泄洪后，水位将上涨。为确保水库泄洪期间周边安全，严禁在溪边两岸逗留、游玩、钓鱼，避免发生意外事故。

来 源：中国天气网、温州水利局、央视新闻

原标题： 超强台风“巴威”进入48小时警戒线！泽雅水库上午10时起泄洪

本文转自：温州新闻网 66wz.com