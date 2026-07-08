温州都市报 2026-07-08 09:28:57

盛夏七月，温州园博园中国馆持续热度爆棚、活动满档，一系列国家级学术年会、城市商业对话、省级文体赛事、本土文艺盛会密集落地。

温州网讯 盛夏七月，温州园博园中国馆持续热度爆棚、活动满档，一系列国家级学术年会、城市商业对话、省级文体赛事、本土文艺盛会密集落地。全国隧道工程学术年会、高潜城市商业对话、全省灯谜超级联赛、中国·温州三棋公开赛等高端专业活动接连登场，顶尖专家、商界精英、文体爱好者齐聚于此，持续刷新活动规格、拉高平台能级。作为程泰宁院士主持设计的园博核心地标，中国馆凭借过硬的硬件配套与综合服务能力，常态化承接高规格政务交流、产业对话、文体赛事与文化展演，已然成为温州对外开放、产业联动、文化交流的高能级“城市会客厅”。

这几个月，温州园博园中国馆有点忙！4月，园博盛会在此正式启幕，中国馆迎来首场重磅活动，园博会开幕式盛大举办，八方宾客齐聚一堂，共赏瓯越园林独特风韵。同期，唢呐名家刘雯雯空降场馆开设国风大师课，传统民乐艺术与现代建筑空间相融共生，为广大市民带来沉浸式国风美育体验。

五六月期间，场馆活动百花齐放、多点开花。本土时尚品牌城市地标大秀精彩上演，将瓯越传统文化底蕴与潮流时尚设计巧妙融合；数据安全发展大会、公园高质量发展培训会相继落地，众多行业专家齐聚交流、共探发展新思路。青少年文化活动亮点纷呈，中小学生征文短视频大赛吸引三百余名少年学子以笔墨、镜头定格园博美景。此外，公益歌友会、本土啤酒品牌新品发布会、全省规划行业交流会、未成年人保护普法宣传等活动轮番登场，为期近一个月的“园博发布厅”常态化运营，持续开展中小型产业对接活动，线上线下联动发声，生动讲好温州城市发展故事。一系列高含金量、高人气的活动落地，充分彰显了中国馆多元兼容的平台价值。

开园数月来，场馆已累计承接会议论坛、文艺展演、文体赛事、产业发布、普法宣传、特色展览六大类活动，可灵活适配数十人至三百余人不同规模活动需求，短时演出、单日论坛、多日学术峰会、常态化产业对接等业态全覆盖，综合承载能力与服务水平备受认可。7月25日，世界温州人文艺家联盟发展恳谈会还将在中国馆举办，百余位本土文艺工作者齐聚一堂，复盘文艺创作成果，共商瓯越文化传播新路径。

温州市综合行政执法局副局长、市园博办副主任卢成杭对中国馆的平台价值给予高度肯定。他表示，中国馆是本届园博会核心主场与形象标杆，全园游览动线、文旅业态均围绕场馆统筹布局，串联海内外各大展园、辐射带动全城园博氛围，是联通政企、行业与群众资源的综合交流枢纽，更是打造“永不落幕园博会”至关重要的永久性载体。

省城乡规划设计研究院园林总工程师、园博园主创余伟也表示，中国馆是全园文化叙事总枢纽，早已突破单一展馆功能，有效打破各行业资源壁垒。一场场高密度、高品质活动持续为园博园引流塑势，全方位展现温州雄厚产业实力、深厚人文底蕴与暖心民生温度，打造全民共享、行业互通、全国关注的城市文化新地标。

目前，园博园“CHILL一夏”暑期潮玩季正火热开启，百场亲水纳凉、自然研学、音乐演绎、文化互动活动缤纷上线。作为园区核心配套场地，中国馆将持续承接研学分享、达人选拔、小型产业沙龙等惠民交流活动。接下来，园区还将陆续推出夜游光影秀、三溪主题市集、全民歌唱大赛等长线内容，场馆也将常态化落地政企对接、高端文化交流、青少年美育等各类主题活动，持续擦亮温州城市会客厅金字招牌，让市民沉浸式感受温州多元鲜活的城市魅力。

来 源：温州都市报

原标题： 开园以来热度爆棚，场馆活动百花齐放、多点开花

温州园博园中国馆多元兼容 持续擦亮“城市会客厅”金字招牌

记者 姜瑾瑾

本文转自：温州新闻网 66wz.com