浙江发布 2026-07-11 10:41:55

今年第9号台风“巴威”已于今天00时加强为强台风级，9时其中心位于距离浙闽交界东偏南方向约460公里的海面上，中心附近最大风力14级（42米/秒）。

预计“巴威”将以每小时30～35公里的速度向西北方向快速移动，逐渐向浙江中南部沿海靠近，并将于今天半夜前后在浙江苍南至三门一带登陆，登陆后继续向西北方向移动，强度逐渐减弱。

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原标题： “巴威”重新加强为强台风级！预计今天半夜前后在浙江苍南至三门一带登陆

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