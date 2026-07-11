如何在断网、断信情况下使用北斗短信发送求救信息？

浙江应急管理 2026-07-11 12:16:00

公众可利用北斗卫星导航系统实现在断网、断信号极端情况下应急联络，发送附带位置坐标的卫星短信，及时传递灾情信息、报平安或请求救援。

由于近期9号台风“巴威”将严重影响我省，极端情况下可能出现手机和网络信号中断，公众可利用北斗卫星导航系统实现在断网、断信号极端情况下应急联络，发送附带位置坐标的卫星短信，及时传递灾情信息、报平安或请求救援。

功能介绍

北斗卫星短信（以下简称：北斗短信）是依托我国自主建设的北斗卫星导航系统，可实现在无地面网络信号覆盖场景下，卫星短信收发服务。适用于汛期防灾防汛、户外自驾出行、野外执勤值守、无人区探险穿越等各类场景。

北斗卫星短信开通操作指南

第一步：核验手机是否支持北斗卫星短信功能

● 机型适配自查：可查询适配机型清单，或在手机设置中查看是否自带北斗卫星短信功能。

● 功能路径自查：北斗卫星短信功能请按提示查询：打开手机【设置】——找到【卫星网络】——查看页面是否有【北斗卫星短信】选项。若无【北斗卫星短信】，则手机不支持北斗功能。

需特别注意如手机仅有“畅连北斗卫星消息”选项，没有“北斗卫星短信”，则手机不支持北斗功能。

第二步：打开手机北斗功能设置打开手机系统【设置】——点击【卫星网络】——点击【北斗卫星短信】——点击【启用北斗卫星短信】——点击【立即前往】就可以发送和接收北斗卫星短信。

北斗卫星短信开通操作指南

第一步：核验手机是否支持北斗卫星短信功能

● 机型适配自查：可查询适配机型清单，或在手机设置中查看是否自带北斗卫星短信功能。

● 功能路径自查：北斗卫星短信功能请按提示查询：打开手机【设置】——找到【卫星网络】——查看页面是否有【北斗卫星短信】选项。若无【北斗卫星短信】，则手机不支持北斗功能。

需特别注意如手机仅有“畅连北斗卫星消息”选项，没有“北斗卫星短信”，则手机不支持北斗功能。

第二步：打开手机北斗功能设置打开手机系统【设置】——点击【卫星网络】——点击【北斗卫星短信】——点击【启用北斗卫星短信】——点击【立即前往】就可以发送和接收北斗卫星短信。

北斗短信发送流程

第一步：发送北斗卫星短信无地面网络状态下手机【打开短信界面】——进入【北斗卫星短信】——【新建短信】——【输入对方号码】——【编辑内容并勾选携带位置】——【点击发送进入寻星引导页】。

需特别注意：使用手机时，需通过“北斗卫星短信”界面发送北斗卫星短信，请勿进入“畅联北斗卫星消息”页面。

第二步：寻星完成发送调整手机【对准西南方向北斗卫星】——【使界面实心小球落入圈内】——【系统自动对接，5-15秒】即可发送成功。

第三步：对方接收并回复接收方收到北斗卫星短信，可点开位置链接查看地图定位；直接编辑回复内容，一键发送回复内容即可。

第四步：接收短信手机【打开短信界面】——进入【北斗卫星短信】——点击【接收短信】，进入寻星界面，对准卫星使小球入圈，静置等待，即可完成短信接收。

不同机型略有区别，可拨打运营商服务电话咨询。

【图片流程】

支持中国移动北斗短信服务机型清单

（1）华为：共53款

nova 16、nova 16 Ultra、nova 16 Pro、nova 16z、nova 15、nova 15 Pro、nova 15 Ultra、nova 14、nova 14 Pro、nova 14 Ultra、nova 13、nova 13 Pro、nova 12 Pro、nova 12 Ultra、nova 12 Ultra 星耀版、Pura X Max 典藏版、Pura 90、Pura 90 Pro、Pura 90 Pro Max、Pura 80、Pura 80 Pro、Pura 80 Pro+、Pura 80 Ultra、Pura 70 北斗卫星消息版、Pura 70 Pro、Pura 70 Pro+、Pura 70 Ultra、Mate 80、Mate 80 Pro、Mate 80 Pro Max、Mate 80 Pro Max 风驰版、Mate 80 RS、Mate X7、Mate X7 典藏版、Mate 70、Mate 70 Pro、Mate 70 Pro 优享版、Mate 70 Pro+、Mate 70 RS、Mate 70 Air、Mate X6、Mate X6 典藏版、Mate 60、Mate 60 Pro+、Mate 60 RS、Mate X5、Mate X5 典藏版、Pocket 2、Pocket 2 优享版、畅享 70X、畅享 70X 尊享版、畅享 70X 活力版（256 GB 版本和 512 GB 版本）、HUAWEI MatePad Mini。

（2）荣耀：共11款

Magic V3双卫星版、X60 Pro 12GB+512GB版本、Magic 7 16GB+1T版本、Magic 7 RSR（保时捷设计）、300 Ultra、Power 12GB+512GB版本、Magic V5、Magic8 16GB+1TB卫星通信版、Magic 8 RSR（保时捷设计）、Magic 8 Pro 16GB+1TB版本、Magic V6 16GB+1TB版本。

（3）vivo：共4款

X200 Pro 16GB+1TB卫星通信版本、X200 Ultra 16GB+1TB卫星通信版本、X300 Pro 16GB + 1TB 摄影师套装、X300 Ultra 16GB+ 1TB 卫星通信版。

（4）小米：共3款

Xiaomi 15 Ultra 双卫星版、Xiaomi 17 Ultra 徕卡版、REDMI Note 15 Pro+(16GB+512GB)卫星消息版。

（5）OPPO：共3款

Find X9 Pro 16GB+1TB卫星通信版、Find X9 Ultra 卫星通信版、Find N6 16GB+1TB卫星通信版。

来 源：浙江应急管理

原标题： 如何在断网、断信情况下使用北斗短信发送求救信息？

本文转自：温州新闻网 66wz.com