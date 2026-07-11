严阵以待防御台风“巴威” 温州在建重大项目全部停工“备战”

温州日报 2026-07-11 09:18:18

为全力防范台风风险，我市各大在建重大项目迅速进入临战状态，全面落实停工、隐患排查、设备加固等各项防御举措，牢牢守住工程建设安全底线。

温州网讯 昨天，受今年第9号台风“巴威”逼近影响，我市防汛防台形势陡然趋紧。为全力防范台风风险，我市各大在建重大项目迅速进入临战状态，全面落实停工、隐患排查、设备加固等各项防御举措，牢牢守住工程建设安全底线。

重大项目建筑工地是防汛防台的核心关键阵地。为杜绝安全隐患，我市全域在建重大项目已全面停工，彻底清空施工场地人员，筑牢台风防御第一道屏障。

在浙江（华东）深远海风电母港项目现场，防台避险工作精准落地，现场管理人员正对3800吨门式起重机大车运行轮间止挡码板焊接细节开展细致复检，夯实大型设备防风稳固基础。与此同时，省海风公司专项检查组也深入风电母港一线，开展全覆盖、拉网式防台隐患排查。检查组重点核查母港核心区综合车间、喷涂车间屋顶面板加固情况，仔细查验3800吨门式起重机固定稳固状态，实现隐患排查、问题整改、检查核实全流程闭环。

早部署、快行动、严落实。7月9日，市发展改革委第一时间召开会议专题部署，聚焦能源保供、省市重大项目、民生价格等重点领域，启动防汛防台督导检查与24小时应急监测。督导组先后深入府东路过江通道、温州市文化展示中心、七都二桥工程、鹿城区公办幼儿园托育服务扩容改造提升工程等一批省市重大项目及中央资金项目施工现场。

来 源：温州日报

原标题： 严阵以待防御台风“巴威” 我市在建重大项目全部停工“备战”

记者 张晨

本文转自：温州新闻网 66wz.com