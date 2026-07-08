潮新闻客户端 2026-07-08 09:33:55

近日，在位于温州洞头的浙江（华东）深远海风电母港核心区一期工程现场，3800t-107m双主梁门式起重机顺利完成提升。项目一期工程建设从主体结构施工迈入设备安装调试新阶段。

近日，在位于温州洞头的浙江（华东）深远海风电母港核心区一期工程现场，3800t-107m双主梁门式起重机顺利完成提升。项目一期工程建设从主体结构施工迈入设备安装调试新阶段。

图为3800t-107m双主梁门式起重机。共享联盟·温州中心 苏巧将 摄

这台通体橙色的“擎天巨擘”矗立于洞头海滨，已成为浙江（华东）深远海风电母港的地标建筑。作为目前国内起升高度最高、起重量最大的龙门吊，该设备整机高度166.5米、跨度107米、最大起升高度130米，额定起重量达3800吨。

“这台龙门吊是我省布局深远海风电产业链的核心重器，投用后将全覆盖海上风机、海工平台、大型模块等重型构件吊运作业，全力保障全省首个深远海风电示范项目建设，为浙江发展深远海风电产业筑牢支撑。”温州母港公司董事长、党支部书记王长彬介绍。

据悉，该龙门吊力争7月完成对位焊接，8月完成电气贯通、系统调试、载荷试验等工作，为今年三季度导管架试生产做好准备。放大海洋产业优势，依托这台全国顶尖的龙门吊，将为浙江深远海风电装备规模化、高端化制造提供坚实支撑。

来 源：潮新闻客户端

原标题： 深远海风电母港起重机完成提升 橙色大力士矗立洞头海滨

记者 汪子芳 胡静漪 通讯员 江欣 童茜 吴羽洁

本文转自：温州新闻网 66wz.com