温州晚报 2026-07-08 09:25:20

近日，温州医科大学检验医学院（生命科学学院）2025级硕士研究生邢美安静地躺在采集床上，鲜红的血液从手臂流出，经过机器分离……数小时后，这袋造血干细胞“生命种子”将被紧急送出，为一名血液病患者带去重生希望。

温州网讯 近日，温州医科大学检验医学院（生命科学学院）2025级硕士研究生邢美安静地躺在采集床上，鲜红的血液从手臂流出，经过机器分离……数小时后，这袋造血干细胞“生命种子”将被紧急送出，为一名血液病患者带去重生希望。

2021年秋天，刚就读大一的邢美在学校公众号上看到一位学长捐献造血干细胞的故事，感动之余，一颗善念悄然种下。不久后，她在学校食堂旁遇到造血干细胞入库登记宣传活动，丝毫没有犹豫就报名加入中国造血干细胞捐献者资料库。

没想到第一个接到温州市红十字会来电的竟是她的父亲。此前，因为邢美读研后换了手机号，原来的手机号给了父亲。2026年4月，她父亲接到了温州市红十字会的电话，希望能够转告她并回电。

“你一个女孩子，要捐献造血干细胞，你身体吃得消吗？”父亲一脸不安地将此事转告给她，为了让父亲放下心来，她给父亲上了一堂“医学科普课”。作为一名检验医学院的研究生，她很清楚，现代造血干细胞采集早已不是“敲骨抽髓”。她把采集原理、外周血动员剂的安全性、全国数万例安全捐献案例数据，一条条讲给父亲听，最终得到了父亲的支持。

然而捐献前的第一次体检，邢美有两项指标未过关。“那时特别紧张，担心耽误患者治疗。”邢美说。为了顺利通过复查，她特意调整了生活作息，多喝水、坚持运动、健康饮食。5月份第二次体检，所有指标全部合格。

采集当日，她收到了受捐患者的感谢信。当天，她也成为温州医科大学第53例、温州市第171例造血干细胞捐献者。

来 源：温州晚报

原标题： 温州市第171例造血干细胞捐献者 大一报名“捐献” 读研完成“兑现”

记者 张嫣彬 通讯员 温医萱

本文转自：温州新闻网 66wz.com