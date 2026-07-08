温州日报 2026-07-08 09:12:14

近日，在2026年全国少年（U18）田径锦标赛上，我市瓯海中学的高一学生孙梦瑶以18.19米的成绩夺得女子组旋转推铅球项目冠军，为我市再添一枚“国字号”赛事金牌。

温州网讯 近日，在2026年全国少年（U18）田径锦标赛上，我市瓯海中学的高一学生孙梦瑶以18.19米的成绩夺得女子组旋转推铅球项目冠军，为我市再添一枚“国字号”赛事金牌。

据悉，该项赛事是国内该年龄段最高水平的田径单项赛事之一，参赛选手多为各省、自治区、直辖市选拔出的青少年田径后备人才，赛事成绩常被视为观察我国田径项目后备力量的重要参考。

长期系统化日常训练与持续自我加压，让孙梦瑶不断刷新个人成绩，从全国赛场奔赴亚洲赛场，先后斩获全国青运会铅球冠军、巴林亚青会女子铅球金牌，目前，孙梦瑶的成绩稳居国内青年女子铅球项目优秀选手行列。

近年来，瓯海中学在日常教学中推行“五育融合”，通过开设体育、艺术相关课程与社团，为学生提供多元发展通道，在保障文化课教学的同时，鼓励学生依托特长实现个性化发展，在体育与艺术教育领域积累了一定的办学成果。

体育方面，该校为“全国青少年校园篮球特色学校”；校男子篮球队多次获得温州市中学生篮球赛冠军，并在省级比赛中进入前六名；2024届毕业生刘奕杭通过篮球特长进入职业梯队，入选CBA一队；田径项目除孙梦瑶外，黄舒静也曾获全国学生运动会女子标枪冠军，刘若谷、陈书赫、徐翊宵等学生获评“国家健将”级运动称号；乒乓球、国际象棋等项目亦在省级以上比赛中屡有获奖。艺术教育方面，校话剧社连续十年获温州市中小学生艺术节话剧类一等奖，并曾受邀在央视及温州大剧院演出。在音乐、美术等领域，学生多次在省市级比赛中获得一等奖。

来 源：温州日报

原标题： 瓯中学子孙梦瑶获全国U18田径锦标赛旋转推铅球冠军

记者 洪越风 瓯海融媒记者 庄苗苗

本文转自：温州新闻网 66wz.com