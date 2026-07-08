温州日报 2026-07-08 09:12:00

昨天，温州市第十三届“好记者讲好故事”演讲比赛在龙湾区图书馆举行。来自全市新闻战线的21位选手登台“开麦”，围绕共同富裕、民生服务、国际传播、体育赛事等主题，用一个个鲜活的采编故事，道出温州新闻人的初心本色。

温州网讯 昨天，温州市第十三届“好记者讲好故事”演讲比赛在龙湾区图书馆举行。来自全市新闻战线的21位选手登台“开麦”，围绕共同富裕、民生服务、国际传播、体育赛事等主题，用一个个鲜活的采编故事，道出温州新闻人的初心本色。

“好记者讲好故事”演讲比赛，已成为我市新闻战线一个有分量的品牌活动。它既是温州新闻界深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、开展马克思主义新闻观教育的鲜活载体，也是讲述温州故事、传递温州声音、展现温州形象的生动舞台。赛事举办至今，已有200多名一线记者上台分享见闻感悟，其中有10多名优秀选手挺进省级乃至国家级赛事，为后辈树立起职业标杆。比赛现场，选手们依次登台，分享多年奔走一线的所见所闻。有人立足国际传播视角，面向海外友人娓娓讲述温州故事；有人蹲点新闻一线，用蹚泥涉水的采访故事诠释“现场就是新闻起点”；有人奔赴山海追寻微光，于寻常烟火中记录人间温度；也有人深耕体育新闻战场，用镜头定格“浙BA”赛场的竞逐热血……从初出茅庐的青年新人，到深耕行业二十载的资深记者，选手们将采访路上的汗水、打动人心的瞬间、职业路上的坚守细细叙说。整场演讲紧扣“脚力、眼力、脑力、笔力”，全方位展现温州新闻人深入基层、贴近群众、记录时代的责任担当，映照新时代记者心中不变的新闻理想。

经过一番激烈比拼，市国际传播中心记者陆晨曦、温州日报记者叶凝碧、平阳县融媒体中心记者吕籽莹获一等奖。“十多年来，我们身边的传播生态发生了巨大变化，但温州新闻人面对挑战，依然充满激情和梦想。”市新闻工作者协会主席吴伯正勉励参赛选手坚守新闻初心，在今后工作中不断书写更多好故事，传播时代正能量。

来 源：温州日报

原标题： 21位温州记者同台“开麦”讲好故事 每一个现场都值得被分享

记者 叶凝碧

本文转自：温州新闻网 66wz.com