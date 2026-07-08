温州日报 2026-07-08 09:12:13

7月19日起，温州机场正式开通直飞大理航线，全程仅需约3小时即可从温州到达大理。

温州网讯 随着暑期旅游旺季到来，云南大理再度成为避暑热门目的地。昨天，记者从温州龙湾国际机场获悉，7月19日起，温州机场正式开通直飞大理航线，全程仅需约3小时即可从温州到达大理，为市民亲子游、短途度假提供高效便捷的出行新方案，有效激活暑期文旅消费活力。

据了解，本次开通的温州-大理直飞航线由祥鹏航空执飞，航班运行周期覆盖暑期出游高峰，持续至8月26日。具体航班时刻稳定，班期为每周一、三、五、七。其中，8L9904航班每日12:15从温州起飞，15:45抵达大理；8L9903返程航班每日07:50从大理起飞，10:55抵达温州。稳定的航班时刻、高效的飞行时长，完美适配市民周末短途出游、亲子遛娃的出行节奏，无需长途中转奔波，即可轻松开启暑期度假。

盛夏的温州持续高温闷热，而地处云贵高原的大理凭借得天独厚的气候优势，成为国内优质夏日避暑目的地。依托全新直飞航线，温州市民可轻松跳出盛夏酷暑，沉浸式感受大理的清风绿意与诗意风光，解锁多样夏日游玩体验。如洱海生态廊道、喜洲古镇、苍山景区等都是大理夏日游玩的核心打卡地。

据温州机场市场部相关负责人介绍，此次温州至大理直飞航线的开通，进一步织密了温州机场暑期航空出行网络，搭建起温州与西南热门文旅城市的双向交流桥梁，既极大便利了市民外出度假出行，也为两地文旅资源互通、客源互送、产业联动注入新活力。接下来，随着暑期文旅市场持续升温，这条航线将持续发挥交通赋能作用，助力市民解锁多元化暑期出游体验，持续释放文旅消费新动能。

来 源：温州日报

原标题： 暑期温州开通直飞大理航线 3小时解锁夏日清凉之旅

记者 张晨

本文转自：温州新闻网 66wz.com