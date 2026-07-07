温州晚报 2026-07-07 08:26:24

当前，温州正经历一轮持续晴热高温天气，全市用电负荷攀升。记者昨从国网温州供电公司了解到，浙江电网迎峰度夏重点工程已全部就绪，为全市夏季高峰用电筑牢坚实的电力“堡垒”。

温州网讯 当前，温州正经历一轮持续晴热高温天气，全市用电负荷攀升。记者昨从国网温州供电公司了解到，浙江电网迎峰度夏重点工程已全部就绪，为全市夏季高峰用电筑牢坚实的电力“堡垒”。

其中，温州开工特高压交流环网温州段等9项工程，投产500千伏天柱变电站扩建工程等14项工程，新增变电容量312万千伏安、线路长度220公里。

6月14日，温州500千伏天柱变电站第四台主变扩建工程顺利竣工并正式投运。该工程新增一台1000兆伏安主变压器，投运后全站总变电容量提升至3750兆伏安，天柱变电站由此成为温州地区变电容量最大的枢纽变电站。作为温州市“十五五”期间首个建成投运的500千伏主变扩建项目，此次扩容进一步完善浙南地区主电网架构，优化区域500千伏输电环网布局，提升区域电网供电承载能力、安全运行水平与负荷互济调配能力。

6月23日，浙江特高压交流环网工程温州站动土开工。浙江特高压交流环网工程是国家“十五五”电力发展重点工程，总投资达293亿元，建成后将形成“一环四直”的浙江特高压网架新格局。作为浙南核心节点，特高压温州站将助力温州破解“大电源、小电网”发展瓶颈，建成后将彻底打通浙南清洁能源外送通道。

6月25日，浙江温州破解区域电网重载输变电工程——220千伏横阳变电站正式投运。这是温州市“十五五”期间首个投产的220千伏变电站，成为温州南部220千伏电网补强工程的重要枢纽，进一步增强沿海区域的供电能力，满足当地绿色纺织、汽车零部件、医疗器械、新型包装等地方支柱产业，以及高端装备、新能源产业等的用电需求。

来 源：温州晚报

原标题： 温州多项迎峰度夏电网工程竣工投产

记者 张嫣彬

本文转自：温州新闻网 66wz.com