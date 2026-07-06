温州都市报 2026-07-06 09:33:59

7月3日，“千金之家——马王堆汉墓的生活美学及养成”国宝艺术大展在上海美术馆（中华艺术宫）开幕。作为马王堆汉墓发掘50余年来规模最大、等级最高的出省外展，集中亮相472件珍贵文物，包括9件国宝级文物，三件属国家禁止出国（境）展览之列。本次展览也是第37届上海旅游节重点文化项目，由世界温州人文艺家联盟成员、上海美术馆学术部主任项苙苹担纲策展。

温州网讯 7月3日，“千金之家——马王堆汉墓的生活美学及养成”国宝艺术大展在上海美术馆（中华艺术宫）开幕。作为马王堆汉墓发掘50余年来规模最大、等级最高的出省外展，集中亮相472件珍贵文物，包括9件国宝级文物，三件属国家禁止出国（境）展览之列。本次展览也是第37届上海旅游节重点文化项目，由世界温州人文艺家联盟成员、上海美术馆学术部主任项苙苹担纲策展。展览持续至10月7日。

展览突破传统陈列模式，以“纹样之眼”“器用之序”“天人之思”三大篇章，将考古证物转化为可感知的美学现场。策展人项苙苹表示：“观众可以在辛追夫人的杯盘餐食中品味鼎食烟火，在她的穿搭中读懂‘衣以载礼’，还能跟着世界上最早的导引图做一套汉代广播操，在熏香互动中闻香识方。”

令文博爱好者期待的是，马王堆一号墓T形帛画与三号墓T形帛画，将以“接续展出”方式首次同期离开湖南。一号墓帛画曾登上《国家宝藏》，以瑰丽神话描绘永生愿景；三号墓帛画则为已知汉代最大彩绘帛画，年代更早、内涵更为丰富。两幅“非衣”同台，堪称中国绘画史里程碑级的对话。

此外，2024年新发现的对鸟菱形纹绮地“乘云绣”坐垫也将首次公开展出——这件出土于辛追墓北边厢的丝织茵席，是目前考古最早的实物，直观再现汉代贵族起居礼俗。

展览特别打造两大核心数字空间——序厅光影廊道与沉浸式演艺厅，依托生成式AI、三维重建、XR交互技术，让观众“走进”辛追夫人的十二时辰：从晨起梳妆、赴宴雅集，到入夜安寝，身临其境感受西汉贵族的精致生活与精神世界。

展览取名“千金”，源于辛追墓手套上首次发现的篆文织饰。项苙苹解释：“‘千金之家’不只指向墓主人身份的贵重、文物的珍贵，更指向中国人真正看重的——从来不是财富本身，而是生命、德行、时间与世界关系中不可替代的价值。重述马王堆，亦是思考AI时代人如何安顿自身。汉代的世界里，藏着至今仍在滋养我们的审美趣味与生命智慧。”

来 源：温州都市报

原标题： 马王堆国宝艺术大展亮相上海 温州人项苙苹担纲策展

记者 叶锋

本文转自：温州新闻网 66wz.com