中国新闻网 2026-07-05 08:52:06

身着汉服行走在青山飞瀑之间，“沉浸式”感受武侠古风意境……近日，大批香港游客组团来到浙江文成，游览山水风光，体验自然之美。

身着汉服行走在青山飞瀑之间，“沉浸式”感受武侠古风意境……近日，大批香港游客组团来到浙江文成，游览山水风光，体验自然之美。

“此前只在网络上见过百丈漈的风貌，对景区的了解十分有限。亲身实地观赏后，瀑布飞流奔涌的壮阔场面极具冲击力，让人倍感震撼。”香港游客曾先生说，自己会向身边亲友推荐文成的山水美景，邀请更多人前来游玩打卡。

在刘伯温故里景区·百丈漈，奔腾不息的瀑布自绝壁凌空倾泻而下，水雾缭绕、气势磅礴，吸引游客驻足欣赏，举起手机拍照打卡。

浙江文成，香港游客在百丈漈游览。夏晓强 摄

坐落于浙南山区的文成有着得天独厚的山水资源，民俗文化浓郁。2026年，文成入选浙江省入境旅游创新发展先行县。立足优质文旅资源优势，当地紧扣先行县建设目标，主动对接香港客源市场，精准打通入境旅游通道，促成大规模入境过夜团常态化成行。

在文成县西坑畲族镇让川村，独具特色的畲族迎宾仪式热烈上演，引得游客拍手称赞。入夜后，热闹氛围升温，一条条长桌整齐排布，游客们围桌而坐，共享琳琅满目的畲乡美食。

“村子里夜间人气都很旺盛，烟火气十足。”香港游客许先生说，独具畲族风情的特色表演精彩纷呈，长桌宴形式也十分新颖，全方位展现了畲乡独特的饮食与民俗文化。

浙江文成，香港游客体验畲族风情。夏晓强 摄

入境游火热出圈，是文成文旅高质量发展的生动缩影。作为全国重点侨乡，该县充分发挥资源优势，凝聚侨界力量做好涉外保障服务，深化跨境文旅、人文、经贸等多领域交流合作，擦亮“伯温福地 山水侨城”国际文旅名片。

“香港入境旅游团队已开启常态化发团模式，6月下旬至8月期间，每日都会有香港旅游团抵达文成开展游玩体验活动。”文成县文旅集团市场营销部副经理吴纯介绍，8月之后的入境旅游团队也已纳入规划，各项发团筹备工作正有序推进，持续稳定引入境外客源，激活入境旅游市场活力。

接下来，文成将持续深耕文旅融合发展，推动旅游模式从实地观光向沉浸式、互动式体验转变，进一步拓宽境外客源渠道，助力县域入境旅游市场提质扩容、持续升温。(完)

来 源：中国新闻网

原标题： 香港游客乐游浙江文成 花样玩法解锁“山水+民俗”魅力

作者 黄彦君 叶厉钦 魏为强

本文转自：温州新闻网 66wz.com