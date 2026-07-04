快讯：三连胜！乐清客场掀翻永嘉
温州新闻网 2026-07-04 21:20:07
温州网讯（记者 诸葛之伊）7月4日晚，备受瞩目的2026浙BA温州市预选赛B组赛场的一场焦点大战尘埃落定，乐清队反客为主，最终以83:67战胜永嘉队，斩获关键胜利。
首节比赛，客场作战的乐清队出人意料地祭出了“五上五下”的大胆轮换，单节派遣10名球员上场且9人得分，凭借恐怖的团队深度在首节结束时以28:16压制住主队。
进入第二节，场上风云突变。面临首节大比分落后的主场压力，永嘉队如梦方醒，在7号张李鑫和8号郑李彬的联手下悍然轰出一波10:0的反扑狂潮！但乐清队多点开花，以44:35压制住永嘉队。
面对永嘉队在下半场令人窒息的疯狂反扑，乐清队没有给对手抹平分差的机会，始终牢牢掌控着场上的优势。最终，比分定格在67:83，乐清队反客为主，成功带走胜利！
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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