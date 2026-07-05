泰顺新闻 2026-07-05 09:35:53

当浙江大部分地区的杨梅季已渐入尾声，泰顺罗阳镇上察溪村的高山上，陶文选家庭农场的杨梅才刚刚迎来大批量采摘。这片海拔近千米的果园里，红里透黑的果实挂满枝头，比浙南低海拔地区整整晚了30天上市。

当浙江大部分地区的杨梅季已渐入尾声，泰顺罗阳镇上察溪村的高山上，陶文选家庭农场的杨梅才刚刚迎来大批量采摘。这片海拔近千米的果园里，红里透黑的果实挂满枝头，比浙南低海拔地区整整晚了30天上市。

卖得晚，反而卖得俏

凌晨4点，陶文选家庭农场十分忙碌，果园里刚刚采下的杨梅，被运往山下分拣。分拣工人们正有序挑选精品果，冷链运输车整装待发，准备将分拣好的杨梅送往全国各地。

眼下低海拔地区的杨梅已渐渐售罄，而这里的高山晚梅正值最佳采摘期，凭借天然错峰优势，填补鲜果市场的空档。

同样是露天杨梅，陶文选的售价能比中低海拔地区高出每斤5到8元。现场一位来自上海的批发商表示：“我们一天要出货1万多斤，体量大，对农产品管控很严。泰顺这里环境好、海拔高、气候条件优越，杨梅口感甜，品质完全符合我们的标准。”

进入采摘旺季后，农场每天需组织近百名采摘工和数十名分拣工协同作业，加上运输等岗位，总用工量接近200人，日均出货量约30000斤，预计采摘至7月中旬。陶文选说：“工人从早上四点到下午四点半，工资260元一天，还包吃包住。”

高山气候，滋养迟来的甜蜜

陶文选告诉记者，他之所以选择这片高海拔山地，就是看中了其独特的“时间差”优势。“农场的平均海拔在850米以上，昼夜温差大，所以杨梅会比较晚熟。”

这种独特的高山小气候，使这里的杨梅比浙南低海拔地区整整延后30天成熟。再加上通风透气的大棚设施和严格的控水管理，杨梅的生长周期被进一步拉长。更难得的是，这里日照充沛，从夏日清晨五点半到傍晚七点半，阳光几乎不间断，使杨梅积累了充足糖分，口感保持鲜甜。

然而，高海拔种杨梅并不轻松。冬季最低温可达零下十一二度，清明前后倒春寒、冰霜降雪时常来袭，不少农户在此种杨梅只开花不结果。陶文选经过多年实践，摸索出一套原生态管护方式：全程人工除草，绝不喷施除草剂。“高山顶上缺水，我把草割下后铺回园子里，既能腐烂成有机肥，又能让土壤保湿。”他说。

眼下，除了罗阳镇的高山杨梅，泰顺泗溪镇、筱村镇的高山杨梅也已成熟上市，周末，不妨带着家人朋友，一起到泰顺采摘“浙南最后一颗杨梅”！

（采摘记得提前联系，以免跑空）

高山上的晚熟杨梅

留住了原生态的酸甜滋味

趁着周末，快冲

来 源：泰顺新闻

原标题： 晚熟30天！泰顺这里的杨梅错峰上市

本文转自：温州新闻网 66wz.com