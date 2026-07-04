文艺“守岛人”陈献英：退休不是句号，只是换个阵地发光

温州都市报 2026-07-04 09:31:28

邀请洞头区海岛特色文化人才、文化特派员，省先进文化工作者、省非遗先进工作者、温州市“三八”红旗手、温州市十路英才——最美女性“文化标兵”陈献英，聊聊她守望海岛文化的故事。

温州网讯 海风是她的节拍，渔村是她的舞台。62岁的陈献英这辈子，就跟海岛文艺绑在了一块儿——四十多年了，她把文化的种子撒遍了洞头百岛。

2024年退休后，她可没打算歇着，以区首批文化特派员的新身份，照样往村里跑，带着大伙儿搞文艺，事迹还上了国家级杂志《中国村庄》。她说得实在：“退休不是句号，换个地方接着干。群众还需要我，这就挺幸福的。”

这些年，她白天在田间地头跑，晚上回来整理材料，硬是帮着把90个项目送进了各级非遗名录，还参与创建了30多个非遗传承（体验）基地。她自己也评上了省非遗保护工作先进个人。她整理的30篇民间故事、29首民间歌谣，发表在全国和省市级刊物上，并多次被转载。她编的《贝壳舞》《鱼灯舞》这些渔家味十足的舞蹈，拿了省群星奖金奖，还上了好几次央视。

今天，小毛会客厅邀请洞头区海岛特色文化人才、文化特派员，省先进文化工作者、省非遗先进工作者、温州市“三八”红旗手、温州市十路英才——最美女性“文化标兵”陈献英，聊聊她守望海岛文化的故事。

百场文艺团队辅导

市文代会

一

“我的艺术生涯起步于洞头大门越剧团。”1981年毕业后，陈献英考入越剧团，主攻小花旦。团里有一位姓金的导演，越剧世家出身，传授给她许多传统戏曲表演技艺。陈献英学戏很快，几个月就能排出一本大戏，如《泪洒相思地》，在洞头当地颇受欢迎。因观众需求大，剧团来不及排新戏，金导演有时只讲一遍新剧本剧情，分配角色后，陈献英与其他演员便能即兴上台演出，这锻炼了她的临场应变能力。

陈献英笑称，初入剧团时因个子小常演丫鬟，但她动作学得快，悟性高，渐渐成为金导演的得力助手。后来，她发现相比单纯表演，编排节目和导演工作更吸引她，这也为她日后转做编导埋下种子。

陈献英的灵动表演和对编排的投入，引起了县文化部门关注。常派她参加温州市的戏曲或文艺培训，她便在大门和洞头本岛之间两头跑，还要帮忙参加县里排练歌舞、小品等节目。

1984年，陈献英代表洞头县参加温州市故事演讲大赛，讲述邱国鹰老师创作的《三根冰棒》，内容关于破除迷信。她请站长的山东籍爱人纠正普通话，并请教原作者加深灵感。比赛中，她发挥戏曲表演优势，荣获全市一等奖。同年国庆，她在洞头县文艺汇演中以自编自演的印度风格独舞再获一等奖。一年内连获两个市级、县级一等奖，并登上温州媒体头版。

加入群文队伍后，陈献英把眼光盯到了“特色文化”上：成立首个乡镇文学协会、创办基层文学刊物《青菱屿》、建立县群文档案、打造大型文艺晚会等项目。

2000年，陈献英调入洞头文化馆。当时舞蹈协会尚属空白，她联合5位舞蹈骨干，于2002年成立洞头县舞蹈家协会，连任四届主席，至今年4月交棒新一代。如今协会会员180余人，在创作、赛事、志愿服务等方面成果显著。

后来，陈献英又提出“三百工程”——建百支文体队伍、做百场文艺辅导、演百场渔家戏。垅头腰鼓队、前坑寮舞蹈队登上“百岛之夜、激情演绎广场”舞台后反响热烈。此后，洞头群众文艺队伍发展到百余支，形成“一乡一韵、一村一品”的文化格局，成为全省首个村村都有文艺队伍的县区。其中“金秋健身队”更获评全国“三八红旗集体”。

二

陈献英与非遗工作缘分深厚。二十世纪八十年代末在乡镇文化站时期，她就参与了民间文艺“三套集成”普查。后来在文艺科任职期间，她又牵头开展了“民族民间艺术资源普查”工作。2006年，国家正式将此项工作纳入“非物质文化遗产保护”体系，洞头因起步早、工作规范，当时走在了全市乃至全省的前列。陈献英一人身兼多职，既要处理文艺科繁重的日常工作，又要亲自带队下乡，手把手指导基层文化员如何挖掘、整理非遗项目。第一轮便整理上报了20多个项目，得到省里的高度肯定。

回忆起当年，陈献英说，早年文化站不仅要组织文艺演出、体育活动、各类创建、作品创作等，还要深入田间地头，参与全国性的“民间文学“三套集成”普查工作。那时条件艰苦，她带着录音机走村入户，在与老人们聊天中挖掘文化素材。老人们起初心存顾虑，不愿多谈，她便趁聊天间隙悄悄录音，回来后再连夜整理。陈献英至今还记得，每到夜晚她一边啃着水蒸马铃薯，一边听录音做记录，整理出了百余件民间故事和民间歌谣。这些资料后来被收录到浙江省、温州市《故事集、洞头卷》等出版物中，为洞头的非遗保护打下了根基。

为提升自身专业素养，工作期间，陈献英曾赴武汉音乐学院进修舞蹈编导。出于对舞蹈与编导的热爱，在挖掘非遗项目的过程中，她特别关注岛屿传统舞蹈的恢复。例如洞头的传统舞蹈《海蜇舞》，当时仅有老艺人的口头描述，既无音乐、道具，也无固定的舞蹈动作。陈献英多次前往村里拜访老艺人，通过耐心引导和亲身示范，一点点复原出“海蜇蠕动”“渔民撒网”等核心动作，并最终将其编排成具有舞台美感的节目。

经过多年的不懈挖掘，陈献英共推动90个项目列入国家省市各级非遗名录，协助建成30余个非遗传承与体验基地，个人获评“浙江省非遗保护工作先进个人”。她整理的30篇民间故事、29首民间歌谣在全国及省市级刊物发表，并被多家网站转载。她创作的《贝壳舞》《鱼灯舞》《渔婆婆》等渔家舞蹈，满载海岛生活气息，荣获浙江省广场舞“群星奖”金奖，全国中老年舞蹈比赛金奖、并多次登上央视舞台。

三

2024年退休后的陈献英并未安享清闲，又扛起区文化特派员的责任，继续指导村居文化建设，今年相关事迹登上国家级杂志《中国村庄》。她坦言：“退休不是句号，只是换个阵地发光发热。”

2025年10月，在陈献英参与牵头组织下，重阳节“九九欢歌”活动在垅头村举行，渔嫂们的鱼灯舞第一次正式亮相，赢得满堂彩。演出后，50桌“长寿宴”摆开，全村老人边品佳肴边赏节目，其乐融融。这场充满渔家风情的活动被媒体报道，视频传到海外社交媒体上，古老的鱼灯舞和渔嫂们的笑脸让不少外国网友惊叹：“这就是中国的乡村吗？太美了！”垅头村的名字，第一次漂洋过海。

回望四十余年风雨兼程，陈献英把最好的年华献给了百岛文艺、舞蹈事业与非遗传承，收获了60余项省市级各类先进荣誉、群文人物称号，百余件舞蹈、小品、论文作品在全国省市奖项及发表。

陈献英认为“初心不是挂在嘴边的口号，而是日复一日的热爱与敬畏。这辈子和海岛文艺结了缘，哪怕老了，我也要当好这个‘守岛人’，看着它一代代传下去，越来越兴旺。”对于洞头文化的未来，她满怀信心：“咱们有深厚的海洋文化、独特的民俗风情，这是取之不尽的宝藏。希望更多年轻人才扎根海岛，用更新潮的思维让非遗‘活’起来，让村晚‘火’起来，让洞头文化成为走向全国、走向世界的闪亮名片。”

四十余年来，陈献英没有执着于舞台上的高光，而是把精力倾注于群众文化发展、队伍建设和非遗传承。海风滋养她的灵感，渔乡百姓的期盼支撑她一路前行。平凡的岗位淬炼不凡的坚守，朴素的初心沉淀绵长的热爱。正是有陈献英这样默默耕耘的文艺工作者，洞头的海岛文化才有了温度、底蕴与生生不息的活力。

如今陈献英还在持续为海岛文化发声。她坚持文化服务进校园、进社区、进渔村，助力一代代文化力量茁壮成长。她寄语后辈：“文艺的根在泥土里，在人心里。沉下心来，把根扎深，时间会给你最丰厚的回报。”

来 源：温州都市报

原标题： 文艺“守岛人”陈献英：“退休不是句号，只是换个阵地发光”

记者 小毛 陈亦奕 蔡可盈

本文转自：温州新闻网 66wz.com