温州日报 2026-07-04 09:31:27

昨天早上9点，温州龙湾国际机场出境大厅已是人声鼎沸。暑期旅游旺季到来，亲子游、毕业游、探亲流等出行需求叠加，旅客进出境频次持续攀升。

昨天，温州市民中心出入境服务大厅内人头攒动，不少家长陪同孩子前来办理护照、往来港澳通行证等出入境证件。 苏巧将 摄

温州网讯 “请各位旅客提前准备好身份证件，依次通过测温通道。”昨天早上9点，温州龙湾国际机场出境大厅已是人声鼎沸。暑期旅游旺季到来，亲子游、毕业游、探亲流等出行需求叠加，旅客进出境频次持续攀升。

据温州海关统计，今年以来，韩国进、出境旅客增量均超过40%，航班客座率均超过92%。香港航线已连续6个月位居温州机场进出境旅客人次第一，人次占比已超过整个进出境旅客总量的三分之一。今夏，温州往返济州岛、中国香港等航线迎来持续客流高峰，客座率稳步攀升，韩国及港澳等经典出境游目的地人气依旧旺盛。

记者从温州龙湾国际机场了解到，7月下旬起，东航将恢复温州曼谷国际客运航线，班期为每周二、周五、周日。此外，暑期还新增恢复大理、毕节航班，并重点加密重庆、成都双流、北京首都、北京大兴、青岛、南宁、长沙、鄂尔多斯等国内航点。海航在乌鲁木齐航线投放宽体机。据机场预计，今年暑运增班、优化航班将超1000架次。

为确保运力供给充足、丰富市民假期出行选择，温州空港口岸暑期以来加密中国澳门航线，稳定运营的国际及地区客运航线7条，并计划增开航线。许多旅客表示，以往转机要耗费大半天，现在直飞节省了时间和精力，说走就走的“周末出境游”不再是奢望。尤其是携带孩子出游的家庭，旅行舒适度、幸福感大大提升。

“为切实打造便捷、高效的通关环境，温州海关加密与温州机场及各航空公司之间的配合，通过引入先期机检等嵌入式监管设备，打造智能化、无感化监管服务体系，实现旅客‘快进快出’。”温州海关旅检二科科长高雪萌表示。此外，针对暑期可能出现的台风、强降雨等极端天气，温州海关提前联合相关部门加强应急保障，灵活增加通关时长需求，规划人流动线，集中力量保障旅客通关“无感快速”。

来 源：温州日报

原标题： 航线加密无感通关

暑期国门“热”力全开

记者 刘欣瑜 张晨

本文转自：温州新闻网 66wz.com