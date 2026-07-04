温州日报 2026-07-04 10:16:55

千年斗城、一鹿清凉，7月3日上午，2026年第九季“爱心冰柜”公益活动在温州朔门古港考古遗址公园正式启动。千年海丝文脉底蕴邂逅现代城市文明温情，一场持续九年的公益之约再度开启。首批80余个爱心点位同步上线，覆盖鹿城全区所有街镇，为环卫工人、快递员、外卖骑手、网约车司机等一线户外工作者送上今夏第一缕清凉。

温州网讯 千年斗城、一鹿清凉，7月3日上午，2026年第九季“爱心冰柜”公益活动在温州朔门古港考古遗址公园正式启动。千年海丝文脉底蕴邂逅现代城市文明温情，一场持续九年的公益之约再度开启。首批80余个爱心点位同步上线，覆盖鹿城全区所有街镇，为环卫工人、快递员、外卖骑手、网约车司机等一线户外工作者送上今夏第一缕清凉。

爱心冰柜公益活动由鹿城区委宣传部、鹿城区文明中心、鹿城区总工会联合温州日报发起，自2018年暖心启幕以来从未间断，已累计送出60多万瓶矿泉水，编织出一张覆盖全城、温情满满的爱心网络，践行着“取走清凉、存入感动”的温暖初心。

启动仪式上，多家爱心单位纷纷慷慨解囊、捐赠物资，为夏日公益注入坚实力量。其中，十足便利店捐赠650箱矿泉水，大罗山森脉捐赠500箱矿泉水，鹿城农商银行捐赠300箱矿泉水，老人头尚品有限公司捐赠200箱矿泉水，许延林创新工作室捐赠100箱矿泉水。一箱箱饮用水堆叠起满满的爱心，彰显着本土企业与社会组织的社会责任与温情担当。

作为连续四年深耕爱心冰柜公益事业的本土企业，老人头第四代传承人、公司副总经理叶奇豪上台分享了企业四年坚守公益、践行社会责任的初心与感悟。朴实真挚的话语，让在场所有人深切感受到本土企业扎根乡土、反哺城市的温暖担当，也让大家读懂了爱心冰柜公益接力、久久为功的深层力量。

公益的温度，源于万众接力，更始于日复一日的平凡坚守。为致敬常年坚守在各个爱心点位、默默守护公益的志愿者，本次活动特别设立“清凉使者”聘请仪式，徐清荣、方淑琦、伍倩镝、叶琼、刘华明、周健六位长期坚守一线的爱心冰柜点位负责人获聘“清凉使者”。多年来，他们日复一日值守点位、补给水源、维护设备，用细碎而坚定的平凡善举，守护着城市的清凉与温暖，勾勒出鹿城最动人的文明风景线。

本次活动还特邀浙BA鹿城队明星球员、被誉为“温州第一后卫”的杨希龙担任2026年第九季爱心冰柜公益活动推广大使。接过爱心推广大使聘书的杨希龙现场分享感悟，用青春热血为公益发声，助力爱心冰柜打破圈层、扩散善意，让更多人知晓公益、参与公益，壮大城市爱心“朋友圈”。与此同时，浙BA鹿城队明星球员陈不为也特别录制了视频，在线喊话“小哥”们来取水，更欢迎爱心市民来添水，进一步扩大活动的影响力和知晓度，以榜样力量赋能公益传播。

从“海上丝绸之路”到“爱心之路”，从商船云集的繁华到冰柜林立的温情，这座城市的底蕴从未改变——千年之前，它用码头接纳四方商旅；千年之后，它用一瓶水的坚持守护着每一位奔波者的体面。当善意成为一种习惯，当守护成为一种日常，这或许就是“以城待人”最朴素也最有力的表达。

如果你有适合设置爱心冰柜的场所和条件，有意加入活动，可拨打咨询电话18657179721，或在“文明鹿城”微信公众号上留下“爱心冰柜（设点商户或爱心送水人）+你的姓名与联系方式”。我们会在爱心冰柜站点放置统一标识，最后统一纳入全市爱心冰柜分布地图。

首批爱心点位

【新闻+】

许延林创新工作室连续九年助力爱心冰柜活动

“只要这个活动办下去，我们就一定把水送到位。”

作为唯一一家连续九年参与爱心冰柜公益活动的爱心单位，7月3日，温州交运集团城西公交驾驶员许延林带领着团队小伙伴们，继续载着100箱矿泉水出发了，他们前往旭日亭、各街道新时代文明实践所等6个爱心冰柜点位送水、添水。据不完全统计，许延林团队累计为“爱心冰柜”添水超过18000瓶。

首站抵达矮凳桥旭日亭。许延林和团队成员刚卸完水，志愿者便追上前递上一箱牛奶。许延林推辞不过，接过牛奶说：“这份爱心我要转送给更需要的人。”车队随后转至横河社区新时代文明实践所，几位环卫工人正在树荫下歇脚，许延林连忙递上矿泉水，并将“爱心牛奶”分发到他们手中。

随后，“爱心巴士”先后前往南郊、南汇、蒲鞋市等街道的爱心冰柜点位补充水量。“这水免费喝，渴了随时来取！”每到一处，许延林都不忘提醒户外工作者。“只要这个活动办下去，我们就一定把水送到位。”许延林说道。

来 源：温州日报

原标题： 全城开凉！第九季爱心冰柜，在朔门古港启幕！

记者 张晨 刘欣瑜 实习生 祁思彤 潘一真

本文转自：温州新闻网 66wz.com