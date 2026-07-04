欧洲极端高温中国空调“一机难求” ！温州人“空运空调”解酷暑之急

温度新闻 2026-07-04 09:31:26

为了度过极端天气，不少海外华侨、留学生甚至选择从国内购买空调，以“曲线救国”的方式通过跨境物流发往欧洲，解酷暑之急。

温州网讯 如果最近问欧洲人，最需要什么？答案大概率是空调！

西班牙最高温度36摄氏度，意大利罗马34摄氏度……近期，欧洲多国持续遭遇高温天气，持续热浪让当地空调等制冷设备供不应求。为了度过极端天气，不少海外华侨、留学生甚至选择从国内购买空调，以“曲线救国”的方式通过跨境物流发往欧洲，解酷暑之急。

没空调，华人华侨回国“避暑”

今年5月下旬以来，受热穹顶效应等因素影响，欧洲多地持续遭遇高温天气。空调成了欧洲人当下的必需品，但是大部分欧洲住宅都没有安装空调。

据美国有线电视新闻网6月23日报道，欧洲仅有约20%的家庭配备制冷设备，主要原因之一是，以往欧洲的夏天并不炎热，尽管偶有热浪，但长时间高温天气并不频繁，因此人们并没有安装空调的需求。如今若要加装空调，将面临建筑条件不允许、物业手续复杂、安装费用高、空调电费高等一系列难题。

在英国留学的小陈说，英国很多房子和学生宿舍都没有安装空调，如果宿舍配有空调，往往算是加分项，租金也会更贵一些。小陈庆幸，现在正值暑假，她和身边大多数留学生已经回国。“虽然温州天气也很热，但家里有空调啊。现在就希望等9月份返校时，欧洲的天气已经凉快下来。”

定居法国多年的华侨蔡景瑞女士告诉记者，今年法国上周气温一度接近40摄氏度，最近几天气温虽然有所缓和，但天气预报显示，下周热浪还将再次来袭。她表示，这几年法国夏天是一年比一年热，而自己家里一直没有安装空调。“现在当地空调已经很难买到，就连风扇价格也涨了很多。”为了避开高温，她计划过几天就回国“避暑”。

买不到，温州人“空运空调”出国

目前，欧洲不少地区商场里的空调几乎断货。“一机难求”之下，不少在外华人想到“曲线救国”的方式。

空调从国内购买，空运到欧洲

最近两周，温州意品海通跨境电子商务有限责任公司已经连续发出五六批空调，目的地就是法国。该公司负责人陈文定告诉记者，顾客很急，“现在意大利、法国高温持续，空调买不到，不少海外华侨、留学生直接在国内电商平台下单，再寄到温州集运，统一打包，通过航空等方式发往欧洲。”

陈文定的朋友圈

陈文定说，客户的需求就一个字——“快”，“顾客要求尽快发货，这样才能尽快收到。大约八成客户都会选择航空运输这种最快的方式。”

至于空运的费用，陈文定透露，有关部门一直在控制物流成本，物流费用对普通人来说还算友好。

据了解，国际物流从中国到欧洲大概需要8至12个工作日。因为路途遥远，且当地配送也是个难题。“现在法国等地因为太热，很多物流配送人员每天只能工作3小时。”

陈文定透露，最近关于空调空运出国的咨询很多，来自温州、青田、福建等地的订单不断增加。

来 源：温度新闻

原标题： 欧洲极端高温，中国空调“一机难求” ！温州人“空运空调”解酷暑之急

记者 郑小萍 实习生 陈芷可

本文转自：温州新闻网 66wz.com