扎根乡土释法解纷 温州一人获评全国“三下乡”活动服务标兵
温州网讯 日前，中央宣传部办公厅公布2025年全国文化科技卫生“三下乡”活动优秀团队和服务标兵名单。龙湾区司法局海滨司法所专职调解员蒋银发入选服务标兵。这是我市第4次斩获这项国家级荣誉。
近年来，我市深入学习贯彻习近平文化思想和习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，紧扣乡村全面振兴部署要求，立足群众急难愁盼，引导各类社会力量下沉乡土一线，广泛参与文化科技卫生“三下乡”活动。一大批扎根基层、服务群众的实干典型不断涌现，我市“超女来了”志愿服务团队、“银发守望”服务团队、瑞安市人民医院“健康连心侨”志愿服务团队先后获评“三下乡”活动优秀团队。
今年64岁的蒋银发于2018年1月参加龙湾区海滨街道人民调解委员会专职调解工作。八年来，他秉着“耐心、热心、细心”的服务宗旨为群众排忧解难，尽心尽力化解各类社会矛盾纠纷，共受理调解纠纷案件680件，调解成功率98%，是群众遇事愿意找、心里信得过的基层“老娘舅”。
“止纷息争不能只靠情理劝和，更要让法治观念扎根乡土。”在蒋银发看来，调解只是治标，普法方能治本。他把“模拟法庭”等活动办在村口巷弄，运用乡音俚语、身边本土案例，通俗解读法律条文，普及反诈防骗、财产维权常识。针对征地补偿等农村矛盾，蒋银发开设专题普法宣讲，逐条厘清政策边界与法律权责，潜移默化引导群众树立“遇事找法、办事循法、解纷靠法”的思维习惯。
一人发力能解眼前事，群策群力方得长久安治。蒋银发主动扛起法治队伍培育任务，通过专题授课、师徒结对帮带等模式，把自己多年摸索、接地气、可复制的调解思路与处置技巧倾囊相授，针对性提升村干部、村级调解员前端处置矛盾能力。“干调解工作就是力所能及地为老百姓解决一些纠纷，为老百姓做实事，让邻里和睦相处。”蒋银发表示，未来将继续扎根乡土一线，守好矛盾调处第一线，当好乡村普法宣传员。
来 源：温州日报
扎根乡土 释法解纷
记者 林岳
本文转自：温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-
温州三江流域解禁开捕 江鲜“游”回餐桌社会07-03
-
500架无人机点亮园博 今晚这场启幕“不一样”社会07-03
-
200万元慈善助学金护航求学路！2026年度“爱心温州·慈善助学”活动启动社会07-03
-
徐建海：我的工位在500亩稻田里社会07-03
-
58：52！瑞安苦战拿下龙港独家报道07-02
-
瑞安创新开展外卖小哥社群化宣讲培训社会07-03
-
平阳闲置幼儿园变身家门口养老港湾社会07-03
-
家长热议：中考后该不该给孩子买手机？社会07-03
-
录取后被取消入学资格 警惕留学黑中介“代缴费”骗局社会07-03
-
花3.5万元找驾校代办行政复议恢复驾照？瑞安法院：驾校无资质代理，认定合同无效社会07-03