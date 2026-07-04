扎根乡土释法解纷 温州一人获评全国“三下乡”活动服务标兵

温州日报 2026-07-04 09:31:29

日前，中央宣传部办公厅公布2025年全国文化科技卫生“三下乡”活动优秀团队和服务标兵名单。龙湾区司法局海滨司法所专职调解员蒋银发入选服务标兵。这是我市第4次斩获这项国家级荣誉。

温州网讯 日前，中央宣传部办公厅公布2025年全国文化科技卫生“三下乡”活动优秀团队和服务标兵名单。龙湾区司法局海滨司法所专职调解员蒋银发入选服务标兵。这是我市第4次斩获这项国家级荣誉。

近年来，我市深入学习贯彻习近平文化思想和习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，紧扣乡村全面振兴部署要求，立足群众急难愁盼，引导各类社会力量下沉乡土一线，广泛参与文化科技卫生“三下乡”活动。一大批扎根基层、服务群众的实干典型不断涌现，我市“超女来了”志愿服务团队、“银发守望”服务团队、瑞安市人民医院“健康连心侨”志愿服务团队先后获评“三下乡”活动优秀团队。

今年64岁的蒋银发于2018年1月参加龙湾区海滨街道人民调解委员会专职调解工作。八年来，他秉着“耐心、热心、细心”的服务宗旨为群众排忧解难，尽心尽力化解各类社会矛盾纠纷，共受理调解纠纷案件680件，调解成功率98%，是群众遇事愿意找、心里信得过的基层“老娘舅”。

“止纷息争不能只靠情理劝和，更要让法治观念扎根乡土。”在蒋银发看来，调解只是治标，普法方能治本。他把“模拟法庭”等活动办在村口巷弄，运用乡音俚语、身边本土案例，通俗解读法律条文，普及反诈防骗、财产维权常识。针对征地补偿等农村矛盾，蒋银发开设专题普法宣讲，逐条厘清政策边界与法律权责，潜移默化引导群众树立“遇事找法、办事循法、解纷靠法”的思维习惯。

一人发力能解眼前事，群策群力方得长久安治。蒋银发主动扛起法治队伍培育任务，通过专题授课、师徒结对帮带等模式，把自己多年摸索、接地气、可复制的调解思路与处置技巧倾囊相授，针对性提升村干部、村级调解员前端处置矛盾能力。“干调解工作就是力所能及地为老百姓解决一些纠纷，为老百姓做实事，让邻里和睦相处。”蒋银发表示，未来将继续扎根乡土一线，守好矛盾调处第一线，当好乡村普法宣传员。

来 源：温州日报

原标题： 我市一人获评全国“三下乡”活动服务标兵

扎根乡土 释法解纷

记者 林岳

本文转自：温州新闻网 66wz.com