马鞍池畔花界“劳模”上线 20万株“乒乓”千日红点染鹿城盛夏
温州都市报 2026-07-04 09:31:29
近日，市区马鞍池公园内近5000平方米花圃迎来高光时刻，20万株“乒乓系列”千日红全面进入盛花期，为闷热暑天增添一抹清新浓郁的色彩。
粉紫相间的千日红花海
温州网讯 近日，市区马鞍池公园内近5000平方米花圃迎来高光时刻，20万株“乒乓系列”千日红全面进入盛花期，为闷热暑天增添一抹清新浓郁的色彩。
在马鞍池公园北门片区沿湖一带，粉紫交替的千日红花海与一旁的现代化建筑相映成景。圆润饱满的花球缀满枝头，粉的娇嫩，紫的艳丽，在阳光的映照下泛出丝绸般的光泽。微风拂过，成片花球轻盈摇曳，蝴蝶在其间翩翩起舞，为花海增添了几分浪漫色彩。尽管天气炎热，这片“限定浪漫”花海依然吸引了不少市民游客前来打卡拍照。“春天看郁金香，夏天看千日红，家门口常年有这般美景，太幸福了。”家住公园附近的市民陈女士表示。
据介绍，千日红属苋科千日红属，为一年生直立草本，株高25至45厘米。“乒乓系列”因花球形似乒乓球而得名。作为夏季观赏植物中的“耐热冠军”，千日红抗热性强，花期贯穿整个夏季，一直持续至初秋，且花色艳丽有光泽，花干后不凋，经久不褪，故得“千日”之名，堪称夏日花界“劳模”。
来 源：温州都市报
原标题： 马鞍池畔花界“劳模”上线 20万株“乒乓”千日红点染鹿城盛夏
作者 鹿闻
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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