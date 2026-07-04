“特”们给温州乡村带来了什么？

温州晚报 2026-07-04 09:31:27

近日，全市首批文化特派员工作总结交流会暨第二批选派启动仪式举行。新一批文化特派员接过聘书，奔赴乡间。一场文化耕耘，在丰收的节点上开启新一轮播种。怎么看待这份“成绩单”？第一批文化特派员有什么经验可以传授，接下来文化特派员工作又将如何推进？

文化特派员今年5月在平阳县委宣传部指导下在平阳腾蛟打造了大溪艺术空间、赤岩山美术馆，并举办国际性画展

文化特派员在泰顺左溪牵头推出原创音乐剧《有凤来仪》

文化特派员在文成珊门搭建“戏韵小剧场”

跟着文化特派员看历代绘画大系巡展

温州网讯 两年，227名文化特派员，4107场理论宣讲，5060场文化文艺活动，帮助派驻地增收8344万元。这组数据，是温州文化特派员制度交出的漂亮“成绩单”。“文化特派员”也成了百姓口中的高频词。

近日，全市首批文化特派员工作总结交流会暨第二批选派启动仪式举行。新一批文化特派员接过聘书，奔赴乡间。一场文化耕耘，在丰收的节点上开启新一轮播种。

怎么看待这份“成绩单”？第一批文化特派员有什么经验可以传授，接下来文化特派员工作又将如何推进？

把文化“种”进泥土里

打造了130余个特色IP

让文化扎根于乡村，温州先搭好了三副“骨架”：一是“1+N”文化能人服务团。 省、市、县三级文化特派员带头，乡村艺术团、礼堂管家、非遗传承人等纷纷加入；二是县域“共建共享圈”。12个县（市、区）抱团组成“文化发展共同体”，优势互补，劲儿往一处使；三是双月分享交流制度。派出单位、结对镇街、文化特派员同台“PK”，座谈交流加项目路演，推着乡村文化品牌往前走。

文化特派员、浙江音乐学院副教授吴涤，在泰顺县左溪村工作了两年。刚到村里时，这里连一架钢琴都没有。但田埂上村民哼唱的畲族山歌，清亮质朴，畲族文化的根，就藏在歌声里。

吴涤组建了“左溪合唱团”，招募全年龄段村民；牵头推出由畲乡村民本色出演的原创音乐剧《有凤来仪》，开启全国巡演。左溪村民宿、农家乐年增收近60万元。有民宿老板感叹：“以前只知道干活，现在跟着吴老师学唱歌、搞表演，钱包鼓了，村子也更热闹了。”

文化特派员、媒体人董佳莺，两年间深耕非遗传播。让她印象最深的，是两次“跨文化相遇”：2024年暑假，一名意大利男孩在白鹿市集体验瓯塑，被发簪的精美吸引，执意带回家赠予母亲；2025年母亲节，她将非遗大师课引入杭州，一对母子沉浸式体验温州发绣，家长说：“拉近了亲子距离，也让孩子领略了传统技艺的魅力。”

“非遗不是尘封的老旧技艺，而是能跨越年龄与国界的美好共鸣。”这是她作为文化特派员最深的感触。

文化特派员、温州大学副教授郑敬玉，2024年派驻洞头东岙顶村。驻村后他发现，藤壶承载着渔民的集体记忆。他提出以“藤壶文化”为核心IP，将整村打造成“活态化海岛渔村博物馆”，没有围墙和展柜，古树、石厝、古巷皆成展品。2024年12月，村庄获批近2000万元专项资金；2026年5月，全省首个藤壶文化艺术馆正式开放。

温州市图书馆赵晶晶，派驻文成县大峃镇珊门社区后靠走村串户摸透需求，落地了刘伯温主题原创越剧项目，给当地留下了能自主排演的本土队伍、能长期演出的原创作品。如今她又入选第二批文化特派员，派驻文成县百丈漈镇长塘村，打算把珊门的经验延续过去，推动两地资源互通。

正是诸多文化特派员的辛勤付出，经过两年的培育建设，温州已累计打造130余个特色文化IP：平阳依托“老年学堂”平台，组织400名老年群众参与“村晚”展演角逐；永嘉深入挖掘宋韵文化资源；鹿城着力擦亮非遗文化品牌；乐清成功打造“浙南鳐鱼第一村”。

笔记上记录了想干的实事

从“派驻一村”到“服务一片”

首批特派员结束两年派驻，新一批正式出征。

根据工作部署，温州将对工作模式进行迭代优化：建立“双月报告”工作机制、开展“咱村有变化”项目展示活动、统筹谋划跨村社文化项目，推动文化特派员的服务定位由“派驻一村”向“服务一片”拓展。

新一批文化特派员已集结完毕，成员来自温州市委党校、温州市新闻传媒中心、温州医科大学、温州大学、温州市图书馆、温州市文化馆、温州市文物考古研究所、温州市文化旅游发展集团等多家单位，他们已在笔记本上绘就“文化服务蓝图”，并记录下想干的实事与工作规划。

文化特派员、温州市文化旅游发展集团有限公司副总经理王绍建表示，要将溪南村畲族文化从“静态展示”升级为“活态体验”，构建兼具畲族特色和乡村美学的高端住宿空间，打造“音乐+自然+畲族文化”的溪野音乐草坪文旅品牌。

温州晚报记者瞿晓伟建议，要联合专业协会共建全市首个“海洋文化+体育运动”的短剧孵化基地；以“渔家百艺·海韵非遗”为核心理念改造民宿，实现“一房一非遗、一步一海景”；联动央美、国美体系设计师，打造兴渔村专属文旅IP。

一名文化特派员下沉扎根

带动多方力量跟进参与

文化特派员制度实施之初，不少基层干部都有过类似疑问：派来一位文化工作者，究竟能够改变什么？

文化特派员工作不是一个人的事！文化特派员制度推行两年以来，答案已逐渐明晰。推动乡村文化发展的，从来不是单个主体，而是该主体能够统筹调动的完整资源体系。一名文化特派员下沉扎根，即可带动多方力量跟进参与；一个项目启动落地，即可同步构建起覆盖全域的资源网络。当前，温州已构建起多方协同推进的工作格局：由市级部门统筹优化各类资源配置，派出单位为文化特派员开展工作提供保障支持，基层单位为工作全流程开展提供指导。

派驻工作向纵深推进，具体工作开展路径可归纳为：带着“土味”，深度融入群众，挖掘乡村振兴的关键发力点；依托自身专长整合资源，实现各类资源的优化整合与高效转化；立足实际需求，打造特色文化品牌，着眼于长远发展布局；以文化项目为载体推动文化建设落地，确保工作取得实际成效。

在全市首批文化特派员工作总结交流会上，有关人士说，文化特派员不是“送文化”的过客，而是“种文化”的园丁。当前，新一批文化特派员已启程奔赴乡村基层。这不仅能让原本沉寂的乡村文化重新活起来，主动成为乡村文化的传承者、建设者，真正让文化的种子在乡村泥土里扎下根、发新芽，结出滋养乡村振兴的累累硕果。

来 源：温州晚报

原标题： “特”们给温州乡村带来了什么？

227名文化特派员打造了130余个特色IP、帮助派驻地增收8344万元

记者 潇文 受访者/供图

本文转自：温州新闻网 66wz.com