温籍导演郑旭讲述《克里特岛的鱼生》台前幕后故事

温州晚报 2026-07-04 09:31:28

一盘温州鱼生，让从利比亚战火中撤出的工人瞬间落泪，这是AI仿纪录短片《克里特岛的鱼生》中最动人的一幕。近日，温籍导演郑旭创作的这部短片在全球华侨故事AI视频大赛中引发广泛关注。

一口鱼生令撤离工人潸然泪下

影片海报

温州网讯 一盘温州鱼生，让从利比亚战火中撤出的工人瞬间落泪，这是AI仿纪录短片《克里特岛的鱼生》中最动人的一幕。近日，温籍导演郑旭创作的这部短片在全球华侨故事AI视频大赛中引发广泛关注。影片以2011年利比亚撤侨为背景，讲述希腊克里特岛上一家温州餐馆连夜为撤离同胞做饭的故事。没有宏大战争场面，仅凭一份温州味道，便让多位亲历者看完落泪，在社交平台引发共鸣。

一盘鱼生让人落泪

影片取材于一段真实的跨国救援。2011年，利比亚局势持续恶化，大批中国公民紧急撤离，部分人员经邮轮辗转抵达希腊克里特岛。彼时正值旅游淡季，岛上大量酒店关闭，接待能力极为有限。时任希腊华侨华人联合会会长的徐伟春接到消息后，放下手头工作，辗转多次航班赶到克里特岛，在当地中国使馆统筹下组织华侨华人开展援助。徐伟春是温州人，现担任温州高温青年联合会执行会长。他说，当时从雅典等地赶来的华侨志愿者超过六十人，昼夜穿梭于码头和酒店之间，只为让撤离同胞尽快安顿下来。

郑旭正是以这段历史为底色进行创作的。影片中的餐馆老板陈国华在克里特岛经营一家温州餐馆。接到求助电话的那个夜晚，他本已准备打烊，妻子一句话点醒了他：“你当年刚到希腊，没钱吃饭，不也有人给你留了一碗面？”

马上，后厨的灯重新亮起，锅铲声一直响到深夜。

影片以小见大，从一家小餐馆的抉择折射出民间力量的参与，从一个儿子的成长呈现对“同胞”认知的改变。餐馆老板的儿子在希腊长大，对中国社会与文化缺乏切身体验，在他眼中，“同胞”起初不过是一个抽象而遥远的新闻概念。但当那个夜晚他亲眼目睹工人们接过热饭时眼中的感激，听到小女孩怯生生的道谢，他开始真正领悟“同胞”的分量。

片中那盘让人落泪的鱼生，并非当年撤侨现场真实出现的食物。郑旭透露，当时华侨们送去的其实是榨菜，但他认为榨菜的文化辨识度不够强，而鱼生对于温州人而言，是故乡味道最极致的象征。他说：“南怀瑾先生曾给旅居台湾的温籍著名报人马星野寄过一坛鱼生，马星野收到后写下‘眼前点点思亲泪，欲试鱼生未忍尝’。这份面对家乡食物时‘未忍尝’的复杂情感，与影片中祖籍洞头的工人吃到鱼生后潸然泪下的场景形成了跨越时空的呼应。克里特岛是海岛，温州洞头同样是海岛，东西方两座海岛因为一盘鱼生产生了奇妙的勾连。”

AI终于读懂“鱼生”

《克里特岛的鱼生》最令人称道之处，在于它几乎看不出“AI感”。画面中工人疲惫的面容、白粥升腾的热气，都带着纪录片的颗粒感与临场感。郑旭认为，当前许多AI影像之所以“AI感”过重，根源在于创作者对工具的控制超越了现实逻辑。他在创作中有意施加技术约束，避免画面过于平滑，抑制常见的塑料质感，并通过后期添加颗粒感，让影像回归真实感。

这种追求源于郑旭二十余年的影视创作积淀，他始终关注东方美学与地方文化表达，近年转向AIGC后坚持“以赛代练”，通过各类比赛探索技术边界。他的AI水墨动画《黄土坡》获第四届香港紫荆花国际电影节最佳动画短片奖，作品《猫渡》入选大阪世博会AI艺术展，这些实践让他对AI的表达潜力有了更清晰的认识。

《克里特岛的鱼生》正是这一探索的产物。影片采用双线并行结构：一条线索是餐馆接到电话后的紧急行动，另一条线索是人物采访。全片以手持镜头模拟纪录片临场感，行动线索以灰暗压抑的影调为主，采访线索则明亮温暖，用冷暖对比外化劫后余生的情绪张力。整个制作周期接近二十天，最耗费精力的环节便是那盘鱼生的呈现。郑旭解释，AI对“鱼生”的理解极为有限，生成的画面总与三文鱼刺身无异，团队只能反复输入参考图、调整提示词、不断筛选，后期再逐帧修饰，才让那罐家乡味道准确呈现。

找到共情的切口

当前AI视频市场爆发式增长，大量AI短剧以“日更一部”的速度批量产出，主打快节奏、强反转。郑旭选择了一条不同的路。为了将AI短片推向院线和国际舞台，他必须在叙事结构、视觉美学和整体风格上精心打磨。他说：“部分团队一天即可生产一部短剧，但我们坚持精品路线，一部作品需打磨近二十天。技术本身并非决定性因素，拥有优质故事并找到恰当的讲述方式，才是创作的根本。”在他看来，一个合格的团队至少需要四人协同，导演把控视觉风格，编剧负责故事结构，视觉人员生成画面，后期完成整体调校，各司其职方能做出经得起审视的作品。他目前已组建五人团队，成员涵盖史学专家、编剧和视觉美术师等。

坚持精品路线的目的，正是为了唤起观众心底的情感共鸣。徐伟春看完《克里特岛的鱼生》后说，自己仿佛回到了当年克里特岛的那个深夜。郑旭说：“来自真实亲历者的这种认可，比任何技术突破都更有分量，情感共鸣永远比技术炫技更为重要。”

目前，郑旭正着手将《克里特岛的鱼生》发布到海外平台，同时推进《山海经》系列IP的开发。在他看来，中国传统文化是一座富矿，而AI正是用现代影像语言重新挖掘这座富矿的有效工具。他说：“就像《黑神话：悟空》带火了陕北说书这种传统曲艺形式，被海外玩家称为‘中国式的说唱’。文化输出的逻辑可以复制，关键是要找到那个能让大家共情的切口。中国故事，从来不缺打动人的力量，我们要做的，始终是守住讲一个好故事的本心。”

来 源：温州晚报

原标题： 温籍导演郑旭讲述《克里特岛的鱼生》台前幕后故事

AI终于搞懂“温州鱼生”不是“三文鱼刺身”

记者 陈希茜/文 受访者/供图

本文转自：温州新闻网 66wz.com