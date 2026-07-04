温州日报 2026-07-04 09:28:23

进入七月，铁路温州南站客流量逐渐攀升。7月3日上午，铁路温州南站开展旅客大面积滞留应急演练，以练为战，全面提升车站应急处置能力，保障暑运平稳有序运行。

温州网讯 进入七月，铁路温州南站客流量逐渐攀升。7月3日上午，铁路温州南站开展旅客大面积滞留应急演练，以练为战，全面提升车站应急处置能力，保障暑运平稳有序运行。

本次演练设置了两大场景，先以“恶劣天气（台风）导致列车大面积晚点”为背景，当候车室内“滞留旅客”不断积压，车站迅速响应，依次启动三级、二级、一级应急响应机制。演练现场，电子大屏实时滚动着客流积压数据，工作人员步履匆匆却井然有序。随后，又模拟旅客突发疾病的紧急状况，医疗救援组迅速携带急救设备穿过人群，对“发病旅客”展开紧急救治。演练中，各岗位人员根据动态调整的管控措施，通过广播安抚、人工引导等方式，全力开展滞留旅客的疏散与分流工作。两大场景均高度还原了现实中的突发状况，演练节奏紧迫、环环相扣，充分检验并优化了多部门联动的应急响应流程。

铁路温州南站副站长高明镜介绍，应急演练一方面是为了检验车站制定的大面积滞留应急处置措施是否合理、可操作；另一方面则是为了强化车站与地方的快速联动机制。通过统一指挥，在运力保障、秩序维护、服务安抚、舆情管控等环节形成合力，让全体工作人员熟练掌握大客流滞留、临时候车室启用、运力接驳等关键处置流程，从而确保整个暑期高峰旅客运输的安全、平稳、有序。

据悉，2026年铁路暑期运输期限为7月1日起至8月31日止，共计62天。

来 源：温州日报

原标题： 铁路温州南站开展暑运应急演练！保障暑运平稳有序运行

记者 洪越风 瓯海融媒记者 庄苗苗 许文星

本文转自：温州新闻网 66wz.com