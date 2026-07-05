乐清湾海塘安澜工程 抢时间抓进度
温州日报 2026-07-05 08:52:54
连日来，在乐清市乐清湾翁垟段海塘安澜工程项目建设现场，建设者们抢时间、抓进度、保质量推进工程建设，建设现场一派繁忙景象。
温州网讯 连日来，在乐清市乐清湾翁垟段海塘安澜工程项目建设现场，建设者们抢时间、抓进度、保质量推进工程建设，建设现场一派繁忙景象。近年来，乐清市积极推进海塘安澜工程建设，全面提升海塘的防洪（防潮）标准，为区域可持续发展提供坚实的保障。建设生态海塘，可改善生态环境，促进海塘与周边生态系统融合，同时，有机结合休闲旅游、交通布局，促进海岸带综合保护与利用，构筑起一道“安全+生态”的坚固屏障。
来 源：温州日报
原标题： 乐清湾海塘安澜工程 抢时间抓进度
记者 刘伟 蔡宽元
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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