温州日报 2026-07-04 09:31:25

昨天，浙江（华东）深远海风电母港核心区一期工程现场，拥有全球最大起重量、最高整机高度、最高起升高度的3800t-107m双主梁门式起重机顺利完成整体提升。后续该龙门吊建设将正式从主体结构施工迈入设备安装调试新阶段。

通体橙色的龙门吊矗立于洞头状元岙港区。 记者 苏巧将 摄

温州网讯 昨天，浙江（华东）深远海风电母港核心区一期工程现场，拥有全球最大起重量、最高整机高度、最高起升高度的3800t-107m双主梁门式起重机顺利完成整体提升。后续该龙门吊建设将正式从主体结构施工迈入设备安装调试新阶段。

这台通体橙色的“擎天巨擘”矗立于洞头状元岙港区，已然成为浙江（华东）深远海风电母港辨识度最高的地标建筑。整机高度166.5米、最大起升高度130米，额定起重量达3800吨，相当于约760头成年非洲象的重量。设备采用上下双小车系统，单台小车起升能力可达1900吨，支持单钩独立吊装及双钩、三钩联合抬吊等多种起重组合操作，可精准适配大型钢结构对接、吊运等复杂施工场景，有效破解超大型海工构件吊装效率低、精度要求高的行业共性难题。

“这台龙门吊是我省布局深远海风电产业链的核心重器，投用后将全覆盖海上风机、海工平台、大型模块等重型构件吊运作业，为浙江培育全球领先的超大型海工构件一体化制造能力筑牢硬件根基。”温州母港公司主要负责人接受采访时表示。

该工程地处沿海，大风、多变天气与密集高空作业叠加，主梁重达2010吨、轨距宽至107米，焊接变形控制与组对精度标准近乎严苛，多工种立体交叉施工进一步加大了协调与管控难度。本次门架整体提升作为全线最高风险工序，项目团队集成运用液压同步提升、三维激光测控、缆风抗风、地基轨道精调四项核心技术，专人实时监测、多点同步调控，平稳完成门架整体提升。

据悉，该龙门吊力争7月完成对位焊接，8月完成电气贯通、系统调试、载荷试验等工作，为今年三季度导管架试生产做好准备。

放眼整个母港建设，除龙门吊外，导管架综合厂房主体工程已结顶，码头工程正全速推进水上桩基施工。随着这一系列基础设施的落地，浙江（华东）深远海风电母港正加速成形，将持续放大浙江海洋产业优势，为深远海风电装备规模化、高端化制造提供坚实支撑，擦亮“海上风电看浙江”特色产业金名片。

来 源：温州日报

原标题： 风电母港建设再提速 全球最大龙门吊整体提升完成

记者 黄文盈 通讯员 江欣 童茜 吴羽洁

本文转自：温州新闻网 66wz.com