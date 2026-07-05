潮新闻 2026-07-05 09:47:40

近日，“翰墨颂汤和 非遗耀海滨”海滨街道第三届书法展在龙湾海滨街道如期而至。展厅内，近70幅书法作品次第排开，安静地诉说着一个关于传承的故事。故事的起点与终点，被两位参展者悄然标定——最年轻的作者19岁，最年长者99岁。

近日，“翰墨颂汤和 非遗耀海滨”海滨街道第三届书法展在龙湾海滨街道如期而至。展厅内，近70幅书法作品次第排开，安静地诉说着一个关于传承的故事。故事的起点与终点，被两位参展者悄然标定——最年轻的作者19岁，最年长者99岁。

本次展览最动人的底色，不止是跨越八十载的年龄传承，更在于各行各业普通群众对书法文化的由衷热爱与主动奔赴。现场不少参展者都是非专业出身的书法爱好者，其中便包括深耕三尺讲台的基层教师、兼顾家庭与爱好的全职妈妈。

“书法教学不只是传授写字技巧，更是传承传统文化、涵养心性品德。”参展的一位老师坦言，最大的成就感不是自己写了多少好作品，而是站在讲台上，一撇一捺地带着学生去感受汉字的结构之美、气韵之美。

除了教育工作者的坚守，普通市民也成为书香传承的主力军。一位全职妈妈告诉记者，过去总觉得书法是离自己很远的事，后来抱着试试看的心态去学，没想到一下就喜欢上了。“现在基本上每天都会写书法，每次写的时候都觉得心特别静。这次听说家门口有书法展，赶紧带孩子来感受一下。”从一线教师到全职妈妈，从孩童到长者，这场展览已不仅是一场艺术展示，更成为龙湾全民参与、全龄共享的文化聚会。

2013年，龙湾正式被授予“中国书法之乡”称号，成为温州首个获此殊荣的地区。十余年间，这块牌匾并未止于荣誉，而是化作深耕基层文化的引擎。以本次展览所在地海滨街道宁村村为例，这个文脉深厚的滨海村落，书法爱好者遍布各年龄段，村内的19岁年轻作者与99岁长者同台亮相，成为龙湾书法人才梯队“老中青少”四维一体的生动缩影。如今，宁村的“七星凼书法社”每年定期举办公益培训班，惠及全村青少年及成人爱好者，书法已成为村民共同的文化基因，家家备纸墨、处处闻墨香，艺术真正融入了日常呼吸。

龙湾书法的全民普及并非一日之功，而是龙湾长期系统布局、久久为功的成果。龙湾书法全民普及的根基，首先在于教育先行。早在创建“中国书法之乡”之初，龙湾便将青少年书法教育纳入校园文化建设核心工程，坚持“从娃娃抓起”与“专业提升”双向发力。

目前，全区已建成国家级、省级书法教育基地2所、市区级“墨香学校”“墨香村居”“墨香家庭”三十余所，各类书法培训机构逾80家，实现中小学生书法教育普及率100%、受教育率100%的“双百”目标。同时，龙湾积极组织学生参加省市中小学生艺术节书法现场赛等赛事，以赛促学，成绩稳居全市前列，为区域书法储备了充足的青少年后备力量。

在专业人才培养上，龙湾走在全国县域城市前列。全区设立首个县级“中国书法之乡”书法人才工作站，引入浙江省书协首个基层创作基地及名家指导站，构建“名家授课+创作交流+赛事孵化”一体化模式。目前，龙湾区书协拥有会员237名，其中省级以上会员近70人，形成结构合理的人才梯队。

近年来，会员作品460余件入选国家级、省级重大展览，70余人次获奖，13人次获省书协及市、区政府表彰。从校园启蒙到名家引领，完整的培育链条有效破解了基层书法人才断层难题，筑牢了龙湾书法事业高质量发展的人才基石。

为让书法触达更广泛群众，龙湾同步强化硬件支撑与品牌活动。全区形成“专业场馆+基层站点”服务矩阵，既有龙湾书画院作为核心创作展览阵地，也有遍布各文化礼堂的标准化书法培训室，打通服务群众的“最后一公里”。在展览品牌方面，龙湾先后承办“沙孟海奖”全浙书法大展、长三角四省市书法作品联展、浙江省女书法家作品展等60余场高规格展览，让群众在家门口欣赏顶尖佳作，也提升了本土创作者的水平。在普惠性活动方面，“墨香温州·我先行”“布谷鸟”文艺惠民培训、文艺志愿服务周等常年开展，通过免费授课、公益讲座、体验活动等形式覆盖老年人、农民、职工、青少年等群体，让许多“零基础”市民第一次握笔习字，爱上书法。

翰墨虽无言，传承却有声。19岁与99岁的“同台”并非偶然，而是龙湾十余年深耕细作的必然回响。当书法从展柜走进孩子的笔端、老人的案头、农家的厅堂，它便不再只是纸上的艺术，而成为一种地方文化的自觉与自信。龙湾用时间将“中国书法之乡”的金牌锻造成一把开启全民文化生活的钥匙，如今，这把钥匙，正在龙湾的每一个角落，打开一扇又一扇墨香四溢的门，让整座城市浸润在书法之美中。

来 源：潮新闻

原标题： 翰墨飘香，龙湾海滨街道举行第三届书法展

共享联盟·龙湾 杨欢 陈志旭

本文转自：温州新闻网 66wz.com