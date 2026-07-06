光影点亮园博园 暑期潮玩火爆
温州日报 2026-07-06 08:09:12
昨晚，大批市民、游客齐聚温州园博园，共赏璀璨的无人机灯光秀。自7月3日起，温州园博园重磅推出“CHILL一夏”暑期潮玩季。
温州网讯 昨晚，大批市民、游客齐聚温州园博园，共赏璀璨的无人机灯光秀。自7月3日起，温州园博园重磅推出“CHILL一夏”暑期潮玩季。
据园区运营方介绍，暑期活动启动以来，园区人气持续火爆，无论是工作日还是周末，皆是人头攒动、摩肩接踵。尤其在夜游时段，更是游人如织，热闹非凡。
来 源：温州日报
原标题： 光影点亮园博 暑期潮玩火爆
记者 苏巧将
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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