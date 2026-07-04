快讯：百岛起潮！洞头主场拔头筹

温州新闻网 2026-07-04 21:30:00

温州网讯（记者 诸葛之伊）7月4日晚，随着终场哨声响起，在2026浙BA温州市预选赛B组赛场的一场焦点对决中，坐镇主场的洞头队以55:53力克来访的龙湾队，顺利斩获这场岛城之战胜利。

比赛一开局，主场作战的洞头队在全场球迷的呐喊声中先声夺人，取得8:4的开局领先。然而，带着触底反弹强烈求胜欲的龙湾队随即打出一波凌厉的反击高潮将比分反超，并在首节结束时以14:11暂时压制住主队。

进入第二节，场上风云突变，洞头队竟强硬轰出一波22:9的单节反扑高潮，直接在半场结束时以33:23建立起10分的领先优势。

尽管龙湾队在下半场展开了反扑，但洞头众将全员皆兵，攻防两端牢牢咬住节奏，没给对手反超的机会。最终，随着终场哨响，比分定格在55:53，洞头队顺利捍卫主场，拿下了这场胜利。

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