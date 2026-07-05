温州日报 2026-07-05 08:52:54

继永嘉、平阳、泰顺之后，温州革命老区振兴再添“国字号”新军。近日，文成县“红色领航·共富云江”乡村振兴项目正式入选2026年中央专项彩票公益金支持革命老区乡村振兴项目名单，获中央资金5000万元。

温州网讯 继永嘉、平阳、泰顺之后，温州革命老区振兴再添“国字号”新军。近日，文成县“红色领航·共富云江”乡村振兴项目正式入选2026年中央专项彩票公益金支持革命老区乡村振兴项目名单，获中央资金5000万元，将重点打造“云江渔集”共富产业带和“云江记忆”星火文旅带两大板块。

文成是刘英等革命先辈在浙南的主要战斗区域，项目核心实施区珊溪、巨屿两镇均为革命老区，虽坐拥珊溪水库优质生态资源，却面临“红色资源分散、绿色生态闲置、群众增收渠道窄”的难题。此次入选项目总投资1.1亿元，除中央彩票公益金5000万元外，同步整合省级配套1233万元、县级统筹550万元及社会资本4174万元，覆盖两镇36个行政村。

红色线路上，以刘英纪念馆为核心，串联12处红色遗存，打造“重走红军路+库区生态游”精品线路，预计年红色研学接待量增加1.35万人次；水生线路上，落地科技鱼药GMP产研基地，填补省内空白，扩面千亩沼虾设施农业示范片，配套建设冷链加工中心，打通淡水渔业全链条，预计带动区域水产养殖产值增长50%以上。中央彩票公益金形成的资产将全部确权至36个行政村，项目建成后预计年带动村集体和农户增收814万元，新增就业岗位100个。

“国字号”项目落地的背后是温州财政以“提前介入、全程管控、闭环问效”的主动作为，为革命老区走稳共富路提供了坚实保障。

项目申报阶段，市财政局便主动深入一线调研，围绕红色文化内核挖掘、联农带农机制覆盖面等关键环节提出审核意见，指导县级优化设计，确保项目“谋得准、立得住”，从源头上把控项目质量。资金保障上，市财政局指导文成县科学统筹中央彩票公益金与省、县级资金及社会资本，形成1.1亿多元投入格局，重点向科技鱼药产研、淡水渔业扩面等填补省内空白的产业项目倾斜，同时支持刘英纪念馆提升、红色节点串联等文旅融合项目，以“小资金”精准撬动“大产业”。

项目获批后，市财政局指导文成县建立质量管控体系，创新“保底收益+二次分红+30%收益倾斜低收入农户”的分配机制，中央彩票公益金形成的资产全部确权至36个行政村。

从永嘉到平阳、泰顺，再到文成，温州连续三年获得该项政策支持，逐步形成浙南革命老区“红绿融合”振兴的温州样本。在财政资金的精准滴灌下，红色根脉与绿色家底拧成一股绳，老区群众不再需要远走他乡，在家门口的共富产业链里，就能分到真金白银的振兴红利。

来 源：温州日报

原标题： 再揽5000万元中央补助

文成“共富云江”乡村振兴项目获“国字号”加持

记者 林迎颖 通讯员 温财

本文转自：温州新闻网 66wz.com