文成“共富云江”乡村振兴项目获“国字号”加持
温州网讯 继永嘉、平阳、泰顺之后，温州革命老区振兴再添“国字号”新军。近日，文成县“红色领航·共富云江”乡村振兴项目正式入选2026年中央专项彩票公益金支持革命老区乡村振兴项目名单，获中央资金5000万元，将重点打造“云江渔集”共富产业带和“云江记忆”星火文旅带两大板块。
文成是刘英等革命先辈在浙南的主要战斗区域，项目核心实施区珊溪、巨屿两镇均为革命老区，虽坐拥珊溪水库优质生态资源，却面临“红色资源分散、绿色生态闲置、群众增收渠道窄”的难题。此次入选项目总投资1.1亿元，除中央彩票公益金5000万元外，同步整合省级配套1233万元、县级统筹550万元及社会资本4174万元，覆盖两镇36个行政村。
红色线路上，以刘英纪念馆为核心，串联12处红色遗存，打造“重走红军路+库区生态游”精品线路，预计年红色研学接待量增加1.35万人次；水生线路上，落地科技鱼药GMP产研基地，填补省内空白，扩面千亩沼虾设施农业示范片，配套建设冷链加工中心，打通淡水渔业全链条，预计带动区域水产养殖产值增长50%以上。中央彩票公益金形成的资产将全部确权至36个行政村，项目建成后预计年带动村集体和农户增收814万元，新增就业岗位100个。
“国字号”项目落地的背后是温州财政以“提前介入、全程管控、闭环问效”的主动作为，为革命老区走稳共富路提供了坚实保障。
项目申报阶段，市财政局便主动深入一线调研，围绕红色文化内核挖掘、联农带农机制覆盖面等关键环节提出审核意见，指导县级优化设计，确保项目“谋得准、立得住”，从源头上把控项目质量。资金保障上，市财政局指导文成县科学统筹中央彩票公益金与省、县级资金及社会资本，形成1.1亿多元投入格局，重点向科技鱼药产研、淡水渔业扩面等填补省内空白的产业项目倾斜，同时支持刘英纪念馆提升、红色节点串联等文旅融合项目，以“小资金”精准撬动“大产业”。
项目获批后，市财政局指导文成县建立质量管控体系，创新“保底收益+二次分红+30%收益倾斜低收入农户”的分配机制，中央彩票公益金形成的资产全部确权至36个行政村。
从永嘉到平阳、泰顺，再到文成，温州连续三年获得该项政策支持，逐步形成浙南革命老区“红绿融合”振兴的温州样本。在财政资金的精准滴灌下，红色根脉与绿色家底拧成一股绳，老区群众不再需要远走他乡，在家门口的共富产业链里，就能分到真金白银的振兴红利。
来 源：温州日报
文成“共富云江”乡村振兴项目获“国字号”加持
记者 林迎颖 通讯员 温财
本文转自：温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-
“特”们给温州乡村带来了什么？社会07-04
-
欧洲极端高温中国空调“一机难求” ！温州人“空运空调”解酷暑之急社会07-04
-
航线加密无感通关 暑期国门“热”力全开社会07-04
-
全城开凉！第九季爱心冰柜，在朔门古港启幕！社会07-04
-
温州破获全省首例贩卖毒品“替来他明”刑事案件社会07-04
-
铁路温州南站开展暑运应急演练！保障暑运平稳有序运行社会07-04
-
马鞍池畔花界“劳模”上线 20万株“乒乓”千日红点染鹿城盛夏社会07-04
-
扎根乡土释法解纷 温州一人获评全国“三下乡”活动服务标兵社会07-04
-
文艺“守岛人”陈献英：退休不是句号，只是换个阵地发光媒体专栏07-04
-
温籍导演郑旭讲述《克里特岛的鱼生》台前幕后故事社会07-04