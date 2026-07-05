潮新闻 2026-07-05 08:49:13

近日，平阳企业在大洋彼岸收获一份沉甸甸的成绩单。今年6月下旬，第21届沙特国际印刷包装展在沙特利雅得国际会展中心举行，平阳19家企业组团参展，累计收获1580万美元意向订单。

近日，平阳企业在大洋彼岸收获一份沉甸甸的成绩单。今年6月下旬，第21届沙特国际印刷包装展在沙特利雅得国际会展中心举行，平阳19家企业组团参展，累计收获1580万美元意向订单。

作为中东地区最具影响力的印刷包装行业盛会，沙特国际印刷包装展背靠全球顶尖的印刷包装展资源。今年展览总面积达16000平方米，吸引中国、日本、韩国、迪拜、土耳其、印度等20多个国家和地区的350家企业参展，参观人数超21900人。

专注于印后包装设备的浙江正润机械有限公司，携全伺服纸盒机RB185MAX和高速封面机CM300两款核心产品参展，其中，全伺服纸盒机支持一键调机、速度达到每分钟45个，高速封面机可做圆角封面、速度达到每分钟55个。

“沙特人工成本低，全自动设备的性价比优势并不突出。”正润机械相关负责人说，本次参展，虽未拿下大额订单，却让企业精准摸清沙特市场特点，方便制定对应的营销策略。“中东地区市场增量还在，但各个地区差异较大，针对不同地区采取不同策略，因地制宜采用半自动还是全自动。”对于下一步，企业已经有了清晰的判断。

同样是第一次参展，浙江超信机械科技有限公司却选择“轻装上阵”。“展会上都是老朋友、老客户。”超信外贸团队负责人表示，深耕行业多年，超信的产品已远销100多个国家和地区。此次去沙特，更像是赴一场“老友之约”。展会中，超信团队与沙特一家塑料包装企业直接签下200万美元的吹膜机订单。

在新德宝（平阳）机械销售有限公司的展位上，NEWTOP-FB158S伺服纸杯机吸引不少客户关注。作为平阳纸杯机领域的代表性企业，新德宝的卧式高速纸杯机稳居国内市场占有率榜首。“很多客户都想了解这个机器。”新德宝参展团队负责人说，这一次，企业收获多笔意向订单。“我们对沙特市场很有信心。”面对中东战火，新德宝的判断很坚定，“和平还是主旋律。”更让人意外的是，客户在展会上直接敲定订单。这种信任让新德宝对下一步有了更大胆的规划——在沙特设置专属展厅。

今年以来，平阳县商务局持续深化“平商出海 跨洋抢单”行动，通过组织企业参加境外重点展会，有效帮助企业抢订单、拓市场，为全县外贸稳增长提供有力支撑。

来 源：潮新闻

原标题： 平阳企业沙特“抢单” 收获1580万美元意向订单

共享联盟·平阳 万鑫

本文转自：温州新闻网 66wz.com