温州都市报 2026-07-05 09:35:52

“世界杯结束后，我想邀请沃津尼亚一家来中国做客，特别要请他们到温州逛逛，因为这里是我的家乡。”北京时间7月4日，佛得角队结束首次世界杯征程后，当地温商林杰接受记者采访时这样表示。

温州网讯 “世界杯结束后，我想邀请沃津尼亚一家来中国做客，特别要请他们到温州逛逛，因为这里是我的家乡。”北京时间7月4日，佛得角队结束首次世界杯征程后，当地温商林杰接受记者采访时这样表示。

当天，在世界杯淘汰赛中，佛得角队2∶3惜败阿根廷。比赛当晚，在佛得角圣文森特岛邮轮码头，林杰与1000多名当地球迷共同观看比赛，为球队呐喊助威。身在佛得角23年的林杰告诉记者，虽然球队最终遗憾出局，但当地民众依然为他们感到自豪。

“能够站上世界杯赛场，和世界最强球队同场竞技，对佛得角来说已经创造了历史。”林杰说，比赛中，佛得角队展现出的顽强斗志赢得了当地人的认可，“这次世界杯，让全世界认识了佛得角。”

林杰长期关注、支持当地足球发展，与佛得角国家队主教练布比斯塔等人结下深厚友谊。此前，他还帮助佛得角队门将沃津尼亚的母亲办理赴美观赛手续，让她得以现场为儿子加油。林杰介绍，目前沃津尼亚母亲已经返回佛得角，并专门致电向他表示感谢。

除了足球，林杰也一直希望搭建起佛得角与中国交流的桥梁。“世界杯结束后，我想邀请沃津尼亚一家来中国做客。”林杰说，“特别是要请他们到温州逛逛，因为这里是我的家乡。虽然我已经在佛得角生活了23年，但我是土生土长的温州人，对温州感情特别深。”

他表示，希望未来能以足球为纽带，推动佛得角与中国、特别是与温州之间开展更多交流合作，“足球不仅是一项运动，也可以成为两地民间交流的一座桥梁。”

据了解，为了庆祝球队首次闯入世界杯，林杰还专门邀请画家在当地创作了沃津尼亚巨幅墙绘，如今已成为不少球迷打卡拍照的新地标。

来 源：温州都市报

原标题： 世界杯结束后，他想邀请佛得角门将沃津尼亚一家来温州

记者 谢树华

本文转自：温州新闻网 66wz.com