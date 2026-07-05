在“故乡云”下，聆听“鲸起穹宇”！温州罗丹艺术中心开幕首展

温州日报 2026-07-05 09:35:52

6月30日，温州罗丹艺术中心正式向公众敞开大门，开幕大展同步举行。从巴黎到温州，跨越万里，这场名为《鲸起穹宇》的罗丹中国展，不仅带来了55件罗丹真迹和十余件同期大师雕塑珍品，填补浙南闽北世界级雕塑原作大展空白，还娓娓道来了一个关于“艺术回乡”的动人故事。

永别

吻

悲剧缪斯

温州网讯 七都岛龙形公园里，一座以“故乡云”为设计意象的白色建筑静静矗立。6月30日，温州罗丹艺术中心正式向公众敞开大门，开幕大展同步举行。从巴黎到温州，跨越万里，这场名为《鲸起穹宇》的罗丹中国展，不仅带来了55件罗丹真迹和十余件同期大师雕塑珍品，填补浙南闽北世界级雕塑原作大展空白，还娓娓道来了一个关于“艺术回乡”的动人故事。

承古而开新

纵览罗丹的艺术变革轨迹

“整个展览的叙事逻辑，我们借用了‘鲸起穹宇’这个意象来构建。”温州罗丹艺术中心馆长沈中杰说，“鲸的浮现、发声与沉落，对应罗丹艺术变革的三个阶段：个体对秩序的扰动，语言对沉寂的打破，遗产对新生的供给。”

展厅中，《施洗者圣约翰胸像》与《行走的人》两件取材于同一个模特却截然不同的作品，被并置于同一视域。前者保留了完整的面部特征与身份信息，展现罗丹对自然形体的高度忠实，已超越学院派的理想化处理，但仍在古典框架之内。几步之后，《行走的人》进入视线：头颅消失，双臂消失，所有身份符号被剥离，只剩下躯干与双腿。

“同一个模特，罗丹做出了截然不同的选择。”沈中杰说，“这是在完全掌握古典语言之后的主动突破，从再现一个完整的人，到表达纯粹的生命力量。现代雕塑，就是在这样的决断中诞生的。”这两件作品，正是罗丹“承古开新”最凝练的注脚。

对应三个阶段，展览空间被组织为递进的章节。一楼聚焦罗丹的师承来源与早期探索，观众能看到他在授业恩师贝勒斯工作室时期打下的扎实功底，以及意大利之行后对米开朗基罗形体张力的吸收。贝勒斯为他奠定了坚实的写实造型基础；前辈卡尔波则以灵动形体打破古典雕塑的刻板程式，为罗丹挣脱学院派束缚、建立现代雕塑美学提供了至关重要的艺术滋养。布德尔、马约尔等同期艺术家的作品被并置于相应板块。布德尔深耕罗丹开辟的现代路径，形成个人厚重雄浑的风格；马约尔未师从罗丹，却与其并行探索，自成一派。三人并称西方现代雕塑三大支柱。“每件作品都在回答：罗丹从哪里来，又把雕塑带向了哪里。”

三楼围绕《地狱之门》组雕展开。这件取材但丁《神曲》的巨型浮雕，容纳数百个挣扎、求索、沉沦的生命形象，是罗丹穷尽一生直至离世仍未完成的宏大史诗。《思想者》《吻》等独立名作皆脱胎于此。他不断拆解、重塑门中人物，将局部形象剥离为独立雕塑，打破传统雕塑完整统一的固有准则。从痛苦沉沦的躯壳到相拥温存的灵魂，众生百态交织人性的欲望、挣扎与救赎。罗丹以半生时光持续打磨这件作品，晚年仍不断迭代其中形象。一些创作手稿和小型习作被集中安放于展柜中，以组团方式呈现，营造出走进罗丹工作室的沉浸感。手稿上，构图方案的推倒重来、人物造型的反复推敲，痕迹层层叠压。

“如果说完成的雕塑是罗丹思考的结果，手稿就是他思考的过程。”沈中杰俯身指向展柜，“观众能看到他如何从但丁《神曲》的文本出发，把文学意象一步步转化为视觉形体。有时候最具生命力的状态，恰恰存在于‘尚未完成’的那个瞬间。”

形式与情感

罗丹作品的雕塑语言

在本次展出的70余件欧洲雕塑珍品中，除55件罗丹原作外，还有布德尔、马约尔、卡尔波等同期大师的作品十余件。其中，22件首次在中国内地公开展出。

《让·巴蒂斯特·罗丹半身像》是罗丹现存最早的雕塑作品，描绘的是其父亲的面容，饱含私人情感。另一件《埃玛尔神父半身像》，在艺术史上标志着一个关键转折：从“记录人物”转向“解读人物”。沈中杰介绍，神父是罗丹迷茫时期的恩师，曾鼓励他继续追求艺术道路。

成熟期的罗丹在《伊里斯大尺寸头像》中展现出标志性语言：摒弃传统肖像的规整，以粗犷破碎的肌理刻画女神陷入迷狂或沉思的状态，面部五官轮廓模糊，凸显人物精神而非外貌写实。而晚年的《花子面具，D型大尺寸版本》，则显示他的肖像创作已从完整人物转向聚焦局部。

展厅深处，罗丹晚年作品《永别》让许多观众不自觉地放慢脚步。这件作品凝聚了他对一生情感纠葛的沉痛体悟。“它将人类面对分离时无法言说的情感，全部压缩进形体的姿态与肌理之中。”沈中杰说。

从巴黎到温州

一位“侨三代”的艺术回乡路

这些罗丹真迹之所以能够来到温州，绕不开一个人：吴静。

温籍旅法“侨三代”吴静，自幼在法国长大，专注雕塑收藏二十余年，是罗丹作品收藏数量最多的华人收藏家之一。2017年，她获得法国罗丹博物馆全球独家授权，在中国建立分馆。

“说实话，在2022年之前，我和温州没有太多接触，它好像是一个遥远的‘故乡’。”吴静回忆。那一年，她支持推动的“西鹣东鲽”欧洲文化艺术精品展在温州博物馆举办，这是温州对外文化交流史上规格最高的国际活动，25万人次观展。开展前她很忐忑，但看到那么多温州观众在艺术品前驻足、凝视、提问，她第一次真切感受到：“温州需要国际性的艺术作品和空间。”

从杭州出发，经过上海，回到温州，这条路吴静走了将近十年。2017年，她在杭州图书馆创办中国首家公益性欧洲艺术馆。2024年9月，上海罗丹艺术中心开馆。2025年底，温州项目落户七都未来科技岛。从起念到场馆落成，整整三年多。

这条路并不平坦。“最大的困难是持续不断的质疑。”吴静说。从杭州的公益艺术馆开始，有人怀疑藏品的真实性，有人不解为何要做亏钱的公益馆。最灰心的时候，她几乎想打包所有藏品回到法国。也正是在那两年，“西鹣东鲽”和“聚”相继在温州展出，家乡政府给予了真诚的支持，让她重新有了勇气。“支撑我的大概是骨子里那份温州基因，坚韧、不放弃、敢尝试。”

近百年前，徐悲鸿曾疾呼将罗丹博物馆“搬到中国来”。吴静说，今天和那个时代最大的不同在于国人的视角从“仰望”变成了“对话”：“过去是仰视的、汲取的，今天中国观众渴望通过艺术对话西方文化，将艺术品当作人类文明的共同财富来欣赏。这是平等的、产生共鸣的观看。”

“如果我们每一个人都把自己在世界上见识到的好东西带回来一点，温州就不只是一个‘走出去’的地方，更会成为一个‘引进来’的窗口。”吴静说。这是华侨与家乡之间最动人的那层联系。

沈中杰观察到，温州观众的审美需求这几年发生了显著变化，从打卡式观展到深度体验式观展，从偶发性消费到常态化需求，从单一审美到多元接受。“温州这座城市的文化自信正在觉醒，”他说，“我们希望罗丹艺术中心能成为这种觉醒的一个坐标点，建立属于这座城市的艺术时间。”

来 源：温州日报

原标题： 在“故乡云”下，聆听“鲸起穹宇” 温州罗丹艺术中心开幕首展

记者 程潇潇/文 郑鹏/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com