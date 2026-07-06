浙南高山这抹红，怎样拥有“梅”好未来

潮新闻 2026-07-06 09:32:32

盛夏的浙南山城泰顺，群山苍翠，山风拂过，空气里仿佛浮动着杨梅醉人的酸甜气息。实地考察、技术研讨、学术交流、项目合作……连日来，全国杨梅产业相关专家、企业代表、合作社负责人等相聚泰顺，商讨杨梅产业发展新路子。

盛夏的浙南山城泰顺，群山苍翠，山风拂过，空气里仿佛浮动着杨梅醉人的酸甜气息。实地考察、技术研讨、学术交流、项目合作……连日来，全国杨梅产业相关专家、企业代表、合作社负责人等相聚泰顺，商讨杨梅产业发展新路子。

来自浙江大学、浙江省农业技术推广中心以及福建、广东、广西等科研院所代表，围绕低空助农、产业发展、光控品质、AI保鲜等主题展开交流。

九山半水半分田的浙南山城，缘何吸引全国目光？这抹深山里的红，如何承载生态富农的希望？

泰顺县农业农村局供图

地区边缘变产业高台

苏东坡曾诗云：“闽广荔枝,西凉葡萄,未若吴越杨梅”。天下杨梅哪家强，浙江杨梅冠古今。浙江，是我国杨梅的主产区，东有宁波余姚、慈溪，中有金华兰溪、台州仙居，南有丽水青田、温州泰顺、文成、瓯海等地。

泰顺，浙南边陲，如何在众多“梅”友中，占居一席？“来到泰顺才知道，高山没有成为杨梅产业的阻隔，反而成了品质的背书。”浙江大学数字农业农村研究中心主任何勇表示：“泰顺地处北纬27度，昼夜温差大。本地以高山东魁梅为主，今天品尝了，口味很好。”

据《温州府志》载：“杨梅，泰顺尤盛。”泰顺的优势与挑战，其实都源于其独特的地理禀赋。县域平均海拔500米，海拔1000米以上山峰多达179座，最高峰白云尖海拔1611.3米。这种“九山半水半分田”的地貌，曾制约着规模化、集约化的农业发展。当杨梅遇上高山，劣势却开始向优势转化。

泰顺县农业农村局供图

“泰顺常年温暖湿润，雨水充沛，春夏水热同步，秋冬光温互补，高山云雾弥漫，低山空气湿润，大气清新，环境无污染。”此前，省农科院亚作所专家张庆良在泰顺调研时提出，当地独特的山地小气候，昼夜温差大，赋予了泰顺杨梅更长的生长周期、更充分的糖分累积和更浓郁的风味。

正是这种源自山野深处的优质风味，为泰顺杨梅赢得了市场的认可与荣誉：2015年成功注册地理标志证明商标，先后荣获“全国十大精品杨梅”、“首届长三角精品杨梅特等奖”、“浙江省第四批名优‘土特产’”等系列荣誉。

在众多荣誉加持下，本土杨梅还要有属于自己的特色。“对泰顺来说，最大的特色就是高山杨梅。”中国园艺学会杨梅分会主任委员孙崇德分享了产业发展新思路，在高山杨梅中筛选细分赛道，并以此精准打造区域品牌，依托直销和电商渠道，拓宽市场份额和传播影响力，打造杨梅产业高地。

从“卖时令”到“延档期”‌

如果说高山生态是天赋，那么将这份天赋转化为实实在在的产业优势，则离不开精准的产业布局与科技赋能。

“从5月下旬百丈镇的首批鲜果上市，到7月中旬泗溪九峰晚梅收尾，上市周期长达50多天。”泰顺县农业农村局相关负责人介绍，泰顺现有杨梅种植面积约6.5万亩，年产量1.75万吨，从产值规模上看，在省内并不算特别拔尖。

如何在这个时令水果竞争中，赢得自己的市场？如果不能在卖时令中拔头筹，那就拉长贩卖时长，在后续的战线中抢档期，这是泰顺2万多名梅农现下最常见的选择。

想要打造“最后一颗杨梅”，就要有严谨的规划和技术支撑。泰顺在品种选育与种植技术上精耕细作，形成早、中、晚熟品种的科学搭配，打造“泰顺杨梅”区域公用品牌下南浦溪、夏央红、泰小魁、姐妹桥、岩步岭等多个自有子品牌。

泰顺县农业农村局供图

为了将晚熟的“时间差”转变为“效益差”，并克服高山农业的痛点，技术的创新应用成为关键。泰顺县农业农村局相关负责人包日在介绍，当地引进专家研发高山杨梅稳产配套技术，有效解决了高山杨梅易受霜冻、肉葱病等困扰，并不断推广“高山杨梅避雨设施栽培”模式。

“大棚内杨梅肉葱病发病率可从露天的60.15%骤降至0.72%，采摘期能延长7天。”包日在分享这个稳产黑科技：大棚内果实甜度略有降低，但果形圆正、单果重增加，亩产提升283.98%，销售单价提高40.47%，最终可实现亩产值暴增462.41%。这组来自田间地头的实验数据，杨梅产业研讨会上引发了与会者的浓厚兴趣与热烈讨论。

7月上旬，当浙江各地杨梅季陆续落幕时，泰顺泗溪镇九峰、横坑片区的“浙南晚梅”，却迎来了独特的丰收喜悦。此前，当地成功注册了“浙南最后一颗”商标，锁定了市场杨梅空档期。其稀缺性更直接转化为市场价值：日常杨梅销售均价在15元/斤左右，晚梅单价最高则可卖到50元/斤。

“持证上岗”赢取信任票‌

今年的杨梅，还是比往年难卖些！这是许多梅农的共同心声。几个月前，数百公里外的福建漳州龙海，因杨梅违规使用保鲜剂事件，一场“毁灭性的信任危机”席卷杨梅市场。

“前期就要重视检测还有监管。杨梅不用剥皮、属于鲜食，品质一定要做好。”福建省农业科学院果树研究所助理研究员林旗华作了《龙海杨梅“泡药”事件：危机·应对·反思》主题分享。质量安全，成了杨梅舆论场最受关注的焦点。

如果说安全是前面的“1”，那么价格、品质、品牌、产业等都是后面的“0”。前车之鉴下的泰顺行动没有回避，而是主动迎上、自我加压，将危机意识转化为建立最严密防护网的动力。一个月前，赶在杨梅抢鲜上市之际，一场特殊的杨梅采摘宣誓仪式——“泰顺杨梅庄严承诺”暨2026年泰顺杨梅首摘仪式在泰顺县百丈镇飞云湖畔举行，为的是让每颗杨梅“持证上岗”。

泰顺县农业农村局供图

10多名泰顺杨梅主产区种植大户在《杨梅质量安全承诺书》上签名，代表当地种植户郑重承诺，自觉接受监督。当地农业、市监等14个部门相关负责人“官宣”承诺：抓实种植源头管控，严把市场准入关口，强化全程巡查监管。

真诚承诺与铁腕行动，获得市场信任票。杭州鲜丰果品国内基地采购部经理杨增民介绍，鲜丰果品与百湖种植专业合作社现场签下订单，每天至少采购1万公斤泰顺杨梅。同样，亮出“健康码”的泰顺杨梅，也引来盒马鲜生合作。

彼时，一场同样围绕杨梅产业发展的座谈会在小镇里举行。各界代表结合主题“请你来协商”，直指发展痛点。当地农业、市监、供销社、合作社、行业协会等多家单位负责人的“协商”建议和现场办公，与当下相聚在泰顺的全国各地专家、参会嘉宾的真知灼见，大有异曲同工之势。

泰顺县农业农村局供图

如今，以梅为媒，泰顺杨梅还以新的方式，抢占农文旅市场。省农科院园艺所专家梁森苗点赞道：“彩云追月”与“高山杨梅”深度绑定，泰顺房车露营+杨梅采摘模式令人眼前一亮；同时，通过山上直采+冷链代发和市集展销双渠道，也让远在全国各地的消费者能品尝泰顺杨梅独有滋味。

来 源：潮新闻

原标题： 浙南高山这抹红，怎样拥有“梅”好未来

记者 尤建明 通讯员 赖淼莲 李绍庆

本文转自：温州新闻网 66wz.com