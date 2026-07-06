楠溪江畔锤凿响，百年大屋“司马第”迎新生

潮新闻 2026-07-06 09:33:58

司马第大屋是传统穿斗抬梁混合式木结构建筑，2006年，随芙蓉村古建筑群被列入全国重点文物保护单位。然而，2020年一场大火，烧毁了北副座和主座北侧。如今，作为楠溪江国家5A级景区创建核心区域“一江一街一村落”中的关键节点，芙蓉古村正在推进各项建设工程，这群平均年龄超过60岁的老匠人，正用最传统的工艺，试图还原这座清朝的古屋风貌。

“梆梆梆，咚咚咚……”在永嘉县岩头镇芙蓉古村西北角，有着三百余年历史的司马第大屋里，传出阵阵敲打声。80岁的掌墨师傅邱福丈正和徒弟一起画料、放线、精准定位。他手里那把自制的丈杆，刻满了北跨院每一道梁、每一根柱、每一处榫卯的尺寸——在传统木结构营造中，这就是整栋建筑“活图纸”。施工现场的另一头，负责加工榫卯的师傅，将粗加工后的木料进一步精细塑形，让榫卯咬合得严丝合缝。

修缮中的司马第大屋

司马第大屋是传统穿斗抬梁混合式木结构建筑，2006年，随芙蓉村古建筑群被列入全国重点文物保护单位。然而，2020年一场大火，烧毁了北副座和主座北侧。如今，作为楠溪江国家5A级景区创建核心区域“一江一街一村落”中的关键节点，芙蓉古村正在推进各项建设工程，这群平均年龄超过60岁的老匠人，正用最传统的工艺，试图还原这座清朝的古屋风貌。

石基之上，起百年大宅

芙蓉古村始建于宋末，村内古建众多。若论规模最大的古民居建筑，便是坐落在村西北角的司马第大屋，建于康熙年间。

该大屋由陈有佐与其子陈士鸾共建。父子二人极善经营，在温州城关经营典当行、钱庄，以低利息实现规模扩张，后来生意拓展至平阳、瑞安等地，堪称当时村中最殷实的大户。父子俩乐善好施，灾荒年间主动捐粮捐钱、赈济乡里，因而获授奉直大夫、候补州司马，其宅邸也就顺理成章被称作“司马第”。

这座大屋规模宏大，占地面积近6500平方米，建筑面积约3540平方米，是永嘉县规模最大的民居之一。整座宅院由三幢相同的二进四合院组成，沿中轴线入内，依次为照壁、大门、庭院、厅堂。大屋采用传统六架三柱带檐抬梁式木构架，屋面为悬山顶，所用木料考究。三座四合院各自有门，既可互通也可独立成院落，配有独立跨院和一处马厩。此外，老宅还设有前后花园、私塾学堂、鱼池、凉亭，供家族子弟读书求学、休闲观光，颇具私家园林格局。

篾匠在隔墙编织

整座建筑最令人称奇的是石材用量。一般古宅多以土方筑基，石条仅作点缀，而司马第大屋通体石材加持——地基、立柱下方、梁底、门槛、墙体基座，全部铺设厚重石条、石墩，给人极致的奢华感，房屋也因而极为坚固。

然而，岁月对大宅并不温柔，司马第大屋曾历经劫难。第一进院墙和牌楼毁于二战时期。1975年，聚星堂后左右侧的金间、银间以及五间书院，连同正门门台又被焚毁。2020年，一场大火烧毁了北副座和主座北侧，仅主座大部和南副座尚且保存完好。

“陈氏一族迁至芙蓉村，我已经是第38代。”60后的陈晓兵是这座宅邸的第九代后人，从他的介绍中得知，屋主陈有佐共有五个儿子，其中一子成家后搬出另建宅邸，其余四子仍居住在大屋里，后世子孙在此繁衍。陈晓兵回忆，年少时常和伙伴们在大宅里玩耍，三座四合院各自有门，可互通也可独立成院落。他指着正在修缮的北侧说，那里原先有独立跨院和一个马厩。不过，到他这一代，私塾早已没了踪影，一处花园也成了他家的宅基地，建起了新房。

解放后，老宅房屋被分，最多时住了五十多户人家。陈晓兵说，看着老宅一天天变回记忆里的样子，他心里踏实。等房子修好了，他乐意临时充当导游，给慕名而来的游客讲讲这座大宅里住过的人、发生过的事。

榫卯之间，唤古屋新生

今年4月底，司马第大屋北跨院修缮工程启动，建筑面积1919平方米，计划9月前完成。修缮方案由浙江省古建筑设计研究院设计，遵循同材质、同形制、同尺寸的“以旧修旧”原则，从全市各地请来资深老匠人，力求让古屋重焕生机。

浙南古建的榫卯结构之复杂，远非外地可比。据施工方浙江金隆古建园林工程有限公司负责人介绍，外地古建多为单根木料直接插接，而楠溪江本地的榫卯讲究相互咬合、嵌合卡死，一梁一柱环环相扣，工艺繁琐精密，全靠有经验的师傅把控。管理人员余伟东感慨：“榫头、雕花等精细活，年轻师傅一般做不来，全凭老师傅的经验。”正因如此，施工团队以本地资深匠人为主，最小的匠人已五六十岁，最高龄者逾八十。古建修缮需进场大木、小木、石匠、雕花、雕塑、竹编、灰塑、漆艺、木雕等十几种专业工种。一位70多岁的三合土老师傅，手艺至今无人传承。一位温州灰塑师傅去年半月板撕裂，术后十几天便忍痛回到工地，只因“找不到别人替代”。

修缮之难，不仅在人工，更在材料。司马第大屋原始用材为永嘉本土苦槠木，尤其是四米以上的超长木料，本地存量少，寻觅难度极大，施工方奔赴全国七省甄选调配，得来十分不易。修缮遵循先阶基后木构、先瓦顶后地面的步骤进行，目前主体木作基本成型，剩下的雕花、榫卯微调等细活仍需精细打磨。

木匠正在复刻老宅构件

在工棚里，木雕匠潘锡春师傅正带着年轻木匠雕刻小木作，淘汰的构件先绘制成图纸再按图复刻，除却岁月沉淀的色泽差异，新旧两块几乎一模一样。与此同时，陈氏大宗祠也在同步修缮中，用“打牮拨正”的传统工艺矫正倾斜的梁柱。司马第大屋与陈氏大宗祠均为芙蓉村古建筑群的代表性文物，承载着楠溪江独特的建筑形制和宗族文化，每一处榫卯的咬合、每一块木料的甄选，都是对这脉技艺与记忆的慎重托付。

三百余年光阴在这座大屋里流淌而过，而今，它正在锤凿声中，一点一点醒来。待修缮完工后，司马第大屋将被打造成集古村落文化展示、木结构模型陈列、研学体验于一体的博物馆，并配套多媒体展示设施，全方位挖掘和呈现古村落的历史文化底蕴。

来 源：潮新闻

原标题： 楠溪江畔锤凿响，百年大屋“司马第”迎新生

记者 谢甜泉

本文转自：温州新闻网 66wz.com