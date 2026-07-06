学习强国温州平台 2026-07-06 09:44:10

盛夏时节，是滨海花椰菜的“农闲期”，但在瑞安市百慧农业开发有限公司的烘干车间里，却是一派热火朝天的忙碌景象：工人们有条不紊地进行手工分拣，一批批刚从烘房出来的脱水花椰菜散发着清香，正等待着被精美包装，打上品牌标签，送往全国各地。

盛夏时节，是滨海花椰菜的“农闲期”，但在瑞安市百慧农业开发有限公司的烘干车间里，却是一派热火朝天的忙碌景象：工人们有条不紊地进行手工分拣，一批批刚从烘房出来的脱水花椰菜散发着清香，正等待着被精美包装，打上品牌标签，送往全国各地。

“新鲜花椰菜在这里经清洗、切分、漂烫、冷却、烘干等一系列工序，就变成了可以全年错峰销售的脱水花椰菜，身价倍增。”瑞安市农民专业合作社联合会理事长、瑞安市百慧农业开发有限公司总经理胡允祝告诉记者，这华丽的蜕变，不仅延长了产业链供给周期，还有效解决了新鲜蔬菜储藏难的痛点，让传统农业在技术的赋能下，实现标准化与规模化的升级。

据悉，花椰菜是滨海都市田园当之无愧的主角。然而，长期以来，“丰产不丰收”的困局困扰着当地菜农。胡允祝介绍，过去，花菜销售几乎完全依赖生鲜市场，价格波动大。遇上丰收大年，供大于求，田头收购价跌至谷底，连成本都无法覆盖，菜农辛劳一季却空手而归。

如何让优质的农产品走出价格战的泥潭？长期从事农业生产服务工作的胡允祝一直在思考这个问题。经过多方考察与深入的市场调研，他先后投入60多万元，建冷库、买设备，在高楼镇搭建起一条花椰菜深加工的全产业链。

花椰菜季节性极强，到四月初就基本结束采收。今年上半年，胡允祝从滨海都市田园多次批量收购花椰菜。滨海花椰菜品质有保障，让他收得放心，另一方面，无论是上市旺季还是采收尾期，兜底收购让菜农不再为销路发愁。

“在所有脱水蔬菜品类中，花椰菜是最难‘伺候’的。前期我们也亏了好几万块，后来请教了省里专家，不断试错，才换来了现在色泽稳定、口味纯正的好品质。”说起制作脱水花椰菜的秘诀，胡允祝如数家珍，他说，“温度的高低、湿度的大小、冷却时间的长短，任何一个参数的细微偏差，成品就会立刻‘变脸’，前功尽弃。”

胡允祝介绍，与市面上常见的冻干产品不同，他们生产的脱水花椰菜全凭烘干，香味更浓郁，泡发率也更高。他举例说，市场上的冻干产品，1公斤可能只能烧8盘菜，而他们的可以烧15到16盘，性价比非常突出。而高品质的背后，是不计成本的高投入——每产出1公斤脱水花椰菜，需消耗53.6公斤新鲜花椰菜，且加工中工人会手工切除所有老根茎，只保留最鲜嫩的花球部分，损耗率超过三成，只为保证最佳口感。

值得一提的是，这道“精细切分”工序无法被机器替代，全靠手工完成。目前车间长期雇用十几位本地村民，其中不乏六七十岁的老人，采用“按斤计酬”的灵活用工方式，每人日收入达一两百元。“农忙下地，农闲切菜，不误农活还多一份收入。”当地村民李阿婆对此赞不绝口。

在销售模式上，胡允祝采取线上线下两条腿走路。线下，他化身推销员，带着样品走进各大农产品展销会；线上，他借助助农直播、电商平台，持续拓宽市场渠道，助力脱水蔬菜产业做大做强。

从“靠天吃饭”到“全年供应”，从“单一种植”到“全产业链”，一朵花椰菜的华丽转身，折射出瑞安农产品深加工的生动实践。正如胡允祝所言：“乡村振兴，关键在产业振兴。我们不仅要让田间的好产品不愁卖，更要让它们通过深加工，走向更广阔的天地。”

来 源：学习强国温州平台

原标题： 温州瑞安：深加工开辟产业发展新路径！滨海花椰菜错峰销售身价倍增

作者：陈丹丹

本文转自：温州新闻网 66wz.com