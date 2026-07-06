温州文成：深耕青创赋能赛道 让青年与青村“双向奔赴”

学习强国温州平台 2026-07-06 09:41:48

近年来，温州市文成县立足生态禀赋、民族特色与文旅资源优势，持续深耕“来文成·创青村”品牌，以优质平台聚青年、以乡村沃土育青年，实现青年成长与乡村发展双向赋能、双向奔赴，为山区县域高质量发展注入持久青春活力。

近年来，温州市文成县立足生态禀赋、民族特色与文旅资源优势，持续深耕“来文成·创青村”品牌，以优质平台聚青年、以乡村沃土育青年，实现青年成长与乡村发展双向赋能、双向奔赴，为山区县域高质量发展注入持久青春活力。

眼下，一批来自温州川上运营团队的青年从业者扎根文成县西坑畲族镇让川民族村，深入村落街巷、文旅打卡点位开展实地调研，精心打磨“恋上让川”特色文旅品牌活动方案，用青春创意和专业能力激活畲乡乡村文旅新活力。

据团队负责人严芬介绍，温州川上运营团队专注于畲族文化挖掘、乡村文旅活化、特色业态创新等领域。团队成员最初以游客身份到访让川民族村，便被当地浓郁的畲族风情、优美的乡村生态和深厚的文化底蕴深深吸引。同时，文成县出台的创业补贴、技能培训、住房保障、项目补助等一系列青年创业扶持政策，彻底坚定了团队扎根文成、深耕乡村文旅产业的信心与决心。

“我们深耕乡村文旅行业多年，走访过文成多个乡镇，西坑畲族镇风情独特、生态优越、资源禀赋突出，发展潜力巨大。因此我们选择整合全域旅游资源，深耕特色文旅赛道，全力助力乡村振兴发展。”温州川上运营团队负责人严芬说道。

入驻以来，团队立足畲族文化底蕴与乡村旅游资源，融入让川片区组团发展，协同镇党委策划执行“恋上让川·凤舞三月三”特色活动，优化产业布局、提升游客体验、擦亮村庄品牌，推出沉浸式体验独竹漂、凤仪巡游、畲服T台SHOW等特色项目，创新推出畲茶广场、畲里微醺小酒馆、畲草养元堂等业态，极大丰富了乡村游玩内容，为游客带来多元化、沉浸式的全新体验。

青年人才的入驻，不仅为乡村发展注入新鲜血液、唤醒乡村内生活力，更有效推动乡村文旅产业提质升级，带动村民就近就业、增收致富。西坑畲族镇党委委员钟佳瑾介绍，自青年运营团队入驻以来，让川片区发展势头强劲，全年游客接待量突破90万人次，全村超80%的常住人口实现家门口就业，稳稳端牢“旅游饭碗”。

青年赋能乡村的生动实践，正在文成全域遍地开花。百丈漈镇石庄村通过引入专业青年运营团队，依托本土山水资源与武侠底蕴，创新打造特色武侠IP，有效盘活乡村闲置资源、带动片区抱团联动发展，实现乡村文旅流量破圈、口碑出圈，石庄片区年游客接待量超300万人次，成为文成县青年赋能乡村的亮眼样板。

既要引才聚才，更要育才留才。为破解本地青年创业缺思路、就业缺技能、成长缺平台的现实难题，共青团文成县委联合“瓯江红”文成县党群服务中心等相关部门，创新推出青年夜校公益课堂，以常态化技能培训、创业经验分享、青年互动交流为载体，全方位、立体化赋能本土及入乡青年成长成才。

首期青年夜校公益课堂特邀“90后”非遗匠人、全网百万粉丝非遗传播者苏清吾授课。课堂上，苏清吾结合非遗传承、跨界创业的亲身经历，分享传统文化活化、非遗创新发展、青年创业突围的实战经验，为在场青年拓宽创业思路、明晰发展方向。

“亲眼见证老师让传统非遗技艺重焕生机，也让我深受触动，接下来我也想跟着老师的脚步，深入探寻非遗背后的文化故事，尝试参与非遗传承与创新。”公益课学员胡立塔说道。

苏清吾也现场鼓励广大青年，主动走近传统文化、深耕非遗技艺、挖掘本土文脉，在丰富的非遗品类中找准自身兴趣与发展赛道，勇于创新、大胆突破，将个人热爱转化为长久事业，在传统文化传承创新中彰显青年价值、实现自我成长。她表示：“传统文化、非遗技艺、本土文物蕴含无尽价值，青年可以主动探索发掘，依托本土文化资源拓宽发展视野、开拓创业新路。”

据了解，文成团县委始终秉持“让青年添一分热爱、学一项技能、多一种就业方向”的服务理念，常态化开展实操性强、覆盖面广的技能培训和创业指导活动，全方位为青年就业创业保驾护航。

“我们聚焦青年‘下班干什么、就业缺什么、成长靠什么’核心问题，除打造青年夜校之外，还整合各方资源，统筹推进青年见习实践、专项技能培训、青创项目引育等重点工作。”文成团县委干部瞿志伟介绍，系列举措不仅丰富了青年8小时外的社交生活，更精准补齐青年技能短板、拓宽就业创业渠道，逐步构建起“社群夜校找组织、岗位赛道有指引、乡村实践出真知”的完整青年成长链条。

以青春之力聚发展合力，以精准赋能促乡村振兴。当前，文成县持续以“来文成·创青村”品牌为核心牵引，全力打造青年向往、青年扎根、青年建功的青春之城。五四主题团日、青年夜校、青春议事会等一系列特色载体，持续搭建青年与乡村的联结桥梁，将青春活力转化为城乡共生共荣、高质量发展的持久动力。

文成团县委副书记赵吴坤表示，下一步，文成县将持续深化“来文成·创青村”特色品牌建设，加大青创项目、青年团队引进培育力度，持续优化青年创业就业服务体系，全力打造青年进得来、留得住、干得好、能出彩的乡村创业热土，让更多青年在乡村振兴赛道上绽放青春光彩。

来 源：学习强国温州平台

原标题： 温州文成：深耕青创赋能赛道 让青年与青村“双向奔赴”

作者：胡琳琳 陈小乐 朱伟 郑坚坚 季向贤

本文转自：温州新闻网 66wz.com