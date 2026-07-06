学习强国温州平台 2026-07-06 09:44:11

在浙南之巅，云雾不再是缥缈的背景，而是成了一张可触摸的“文化画布”。让这一切发生的，是一位名叫徐同录的“文化创客”。他不仅在家乡温州泰顺柳峰尖建起了一座网红露营小院，更完成了一场将失落的乡土记忆转化为文旅体验的创造性实践。

在浙南之巅，云雾不再是缥缈的背景，而是成了一张可触摸的“文化画布”。让这一切发生的，是一位名叫徐同录的“文化创客”。他不仅在家乡温州泰顺柳峰尖建起了一座网红露营小院，更完成了一场将失落的乡土记忆转化为文旅体验的创造性实践。

从都市方法论到乡土新洞察

徐同录的创客之路，始于都市经验的逆向解码。2019年杭州那次人均消费近千元的精致露营，给他带来的并非单纯的消费震撼，而是一次关键的市场洞察：年轻人渴望的，是一种被精心设计的“自然感”与“文化格调”。这与他心中那个云雾缭绕、古迹散落的故乡，形成了强烈的认知勾连。

与传统返乡者不同，徐同录并非带着模糊的乡愁或单纯的商业计划回归。他更像一个手握“都市算法”的田野调查者。在上海，他系统研究小红书、抖音的流量逻辑，分析成功案例的运营内核。当他回到柳峰尖，眼中看到的不仅是云海、古村、老桥，更是一系列亟待组合、编码和输出的“文化数据包”。朋友的随口感叹“住在这里多好”，瞬间激活了他脑中的商业模型：用都市已验证的体验式消费框架，来封装独一无二的乡土文化内容。

深掘与转译：将文化遗产转化为体验IP

文化创客的核心能力，在于“转译”。徐同录要做的，不是简单展示风景或复述历史，而是构建沉浸式的文化情境。

他系统梳理了柳峰尖的“文化资产清单”：南宋至清代的文人题咏，是云海的“古典IP认证”；国岭古村的青砖黛瓦，是空间美学的基底；墩头桥的商贾轶事与冥斋岩的抗战遗址，构成了流动的故事线。这些碎片，被他整合为一条可感知、可参与的叙事脉络。

于是，云顶小院的每一个细节，都成了文化的转译器。帐篷客房里陈列的泰顺竹编、木雕，不再是静态工艺品，而是入住者生活场景的一部分；慢火铁板烤肉与特调饮品旁，搭配的是本地当季果蔬，味觉成了认识土地的路径；而那面向云海的观景台与玻璃天窗，则彻底打破了自然景观与居住空间的界限，将古人诗中“置身霄汉”的想象，化为每日清晨推窗即得的现实体验。文化，从被讲述的对象，变成了可呼吸、可触摸的环境本身。

构建创客共同体与可持续模型

徐同录深知，一个人的视野终有边界。他的另一个关键作用，是成为一个“文化节点”，吸引并组建志同道合的创客共同体。团队陆续加入的三位“90后”同乡，并非普通的雇佣关系，而是基于共同文化认同与创业梦想的合伙人。他们各司管理、策划、宣传之职，将个人技能注入乡土项目，形成了具备现代企业架构又根植本土的微型创客组织。

他们在实践中摸索出的“边摸索、边营业、边调整”的柔性开发模式，展现了文化创客的适应性智慧。面对淡季瓶颈，他们没有固守待变，而是转向“半营业半施工”，利用窗口期优化设计、解决难题。这种低成本、快迭代的试错方式，正是互联网创客思维在山地文旅中的成功移植。

来 源：学习强国温州平台

原标题： 徐同录：云海为媒 文化为魂，筑就家乡文旅新地标

作者：毛晓爱 陈欣彤

本文转自：温州新闻网 66wz.com