温州都市报 2026-07-06 09:33:58

7月5日，第十八届省运会帆船帆板项目比赛在舟山落幕。温州代表团凭借出色发挥，一举斩获7金5银9铜，创下了自2000年以来我市在该项目省运会上的历史最好成绩。

李伟

曾诗玮

温州网讯 7月5日，第十八届省运会帆船帆板项目比赛在舟山落幕。温州代表团凭借出色发挥，一举斩获7金5银9铜，创下了自2000年以来我市在该项目省运会上的历史最好成绩。

本次帆船帆板赛事作为省运会竞技体育类重点项目，吸引了来自杭州、宁波、嘉兴、台州等地市的百余名顶尖选手参赛。赛事设OP级帆船、ILCA级别帆船及水翼帆板等多个小项，竞争极为激烈。在此次大赛中，温州健儿表现尤为亮眼，不仅展现了高超的竞技水平，更在多个项目中实现了历史性突破。

在当天的金牌争夺战中，温州女将苏雅棋成为全场焦点。她在水翼女子甲组障碍滑和水翼女子甲组场地赛两个项目中技压群芳，成功加冕“双冠王”，为温州军团的佳绩奠定了坚实基础。

温州男队同样捷报频传。在此前的长距离项目决赛中，陈浩俊在ILCA7男子甲组中勇夺桂冠，郑中奥则在ILCA4男子甲组中再添一金。在水翼板项目中，瑞安籍选手表现抢眼，曾诗玮与李伟分别在男子乙组和女子甲组长距离项目中摘金，展现了温州水翼项目的雄厚储备。此外，来自乐清的卢哲灏在OP级男子丙组长距离项目中也顺利将金牌收入囊中。

最终，温州代表团以7金5银9铜的战绩位居团体总分第三名。在总计31枚金牌的争夺中，杭州队以14金位列榜首，宁波队与温州队各取7金，台州队获3金。

据悉，第十八届省运会赛期横跨5月至10月，共设竞技体育类30个大项、群众体育类7个项目及冬季体育类3个项目，将产生1110枚金牌。本届省运会温州代表团共派出1600余名选手，征战28个竞技体育类、2个冬季体育类及全部群众体育类赛事。

来 源：温州都市报

原标题： 温州健儿扬威省运赛场 帆船帆板斩获7金创佳绩

记者 叶海鹏

本文转自：温州新闻网 66wz.com