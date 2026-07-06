温州晚报 2026-07-06 08:16:34

这个周末高温热量席卷温州，平原最高气温36至38℃，西部山区逼近40℃，闷热天气如同蒸笼。昨天下午，鹿城、永嘉多地突发强对流天气，漫天冰雹从天而降，高温与冰雹同天现身的奇特景象引发市民热议。

温州网讯 这个周末高温热量席卷温州，平原最高气温36至38℃，西部山区逼近40℃，闷热天气如同蒸笼。昨天下午，鹿城、永嘉多地突发强对流天气，漫天冰雹从天而降，高温与冰雹同天现身的奇特景象引发市民热议。市气象台今天下午3时31分发布冰雹橙色预警，记者采访气象部门解读“七月下冰雹”形成的气象原理。

不少市民拍摄冰雹影像发布至社交平台，记录这一罕见天气。照片中冰雹呈透明、半透明形态，大小不一。记者从温州市气象台了解到，根据位于鹿城的海坦山观测站数据，观测到冰雹的时间显示为3时20分至3时25分，观测的冰雹最大直径为3.8厘米，达到大冰雹标准。

气象部门供图

“地面高温和冰雹形成并不冲突。冰雹诞生于高空温度低于0℃的云层之中。高空温度很低，可以让水汽凝结形成冰晶、过冷水滴，逐步发育成冰雹胚胎。近地面炎热、高空寒冷，上下层温差较大，空气对流运动强烈，容易产生冰雹。”值班人员解释，今天温州本地大气能量充足，热力条件优越，叠加强劲的下沉气流，为冰雹形成和落地创造了条件。

“盛夏温州冰雹的形成，核心原因是局地高温催生热力不稳定，叠加气流辐合抬升，催生持续强盛的上升气流。”他介绍，从气象原理来看，此次冰雹是典型的夏季强对流天气产物。近地面湿热空气受热急剧抬升，至高空后冷却形成小冰晶。冰晶在积雨云中不断吸附水汽、相互碰撞变大，当上升气流无法承载冰粒重量时，便坠落形成冰雹。

记者于今天下午4时许来到鹿城区瓯江路桃花岛体育公园，冰雹刚刚停歇，地面铺满碎冰粒，阳光复出后仅十分钟，所有冰雹便全部融化。

正在球场训练的市民向记者还原冰雹雨的场景：今天午后气温酷热，多名球员出现中暑不适，下午3时35分乌云压顶、电闪雷鸣，众人紧急中断训练避雨；五分钟后暴雨倾盆，又过了两三分钟，冰雹密集砸落，击打铁皮棚顶声如鞭炮，整个降雹过程持续约15分钟。云层散去后，电动车显示屏显示环境温度降至27℃，凉爽天气让市民大幅延长了户外训练时长。

记者还从温州市气象台了解到，连日晴热高温席卷温州，7月4日市区最高气温达35.8℃，全市持续受副热带高压控制，7月5日至7日高温将持续，午后极易出现局地强对流，市民需兼顾防暑、防雷、防雨。

持续高温天气也带来连锁民生影响。市中西医结合医院急诊副主任医师邵灿介绍，近期高温就诊患者以轻度脱水、热痉挛为主，极少出现热射病重症，市民防暑意识提升有效降低中暑风险，每天门诊量只有个位数；永嘉消防部门则表示，高温闷热促使蛇类频繁入户避暑，7月4日与7月5日两天共处理九起蛇类警情。

据预报，7月10日前后我市天气格局将迎来转折，受台风影响高温有所缓解，气温回落至26至34℃，当前第9号台风“巴威”持续移动，气象部门将持续跟踪发布预报预警。

来 源：温州晚报

原标题： 高温近40℃突降冰雹 七月温州为何上演冰火两重天？

记者 叶雄伟

本文转自：温州新闻网 66wz.com