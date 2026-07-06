温州都市报 2026-07-06 09:33:59

前天，温州“园博杯”谜超——浙江省灯谜邀请赛在园博园举行，全省12支灯谜劲旅、36位高手同台竞技，最终温州队获得一等奖，黄岩队、湖金联队获二等奖，育英谜社队、舟山队、温临联队（温岭、临海联合组队）获三等奖，杭州队、宁波队等6队获优胜奖。

温州网讯 前天，温州“园博杯”谜超——浙江省灯谜邀请赛在园博园举行，全省12支灯谜劲旅、36位高手同台竞技，最终温州队获得一等奖，黄岩队、湖金联队获二等奖，育英谜社队、舟山队、温临联队（温岭、临海联合组队）获三等奖，杭州队、宁波队等6队获优胜奖。

下午2时，园博园山水中国馆临展厅座无虚席。比赛采用电控竞猜方式，五轮鏖战环环相扣。台上选手屏息凝神，手指悬在抢答器上方；台下“全城园博百姓体验团”的市民观众同样跃跃欲试。比赛全程穿插多轮观众互动题，“园博开园，十分招人——打一字。”主持人话音刚落，就有观众脱口而出：“傅！”全场掌声响起，奖品被这名观众收入囊中。

白天赛事收官，园博园桃源里夜游灯谜活动于晚间7时准时开启，赛场的火热氛围顺势转入清幽竹海。一根根青竹之间挂满发光谜笺，暖调灯光穿透枝叶洒落地面，晚风拂过竹林簌簌作响，悬挂的谜面随风轻晃，景致氛围感十足。

往来游客沿路驻足品读谜面，俯身思索、互相探讨，沉浸式体验猜谜乐趣。传统灯谜内容搭配现代灯光装置，巧妙融合自然风光与民俗文艺，刷新外地谜友对非遗灯谜的体验感受。省外及省内各地参赛选手纷纷感慨，温州将灯谜文化和园博园夜游场景深度结合，新颖别致，真正把老非遗做出了新潮体验。

今年恰逢温州市职工灯谜协会成立四十周年，本次省级谜超大赛，是温州灯谜非遗借力园博城市文旅IP的重磅展示。本地谜协围绕“谜韵瓯风，点亮园博”主题长线布局系列灯谜活动：年初在温度新闻推出“园博每日一谜”线上专栏，常态化落地园区线下即兴猜谜活动；六一灯谜线上直播竞猜、端午桃源里专场谜会，更是吸引了远赴北京的专业灯谜爱好者专程前来打卡。

依托园博园城市文旅窗口，温州灯谜跳出静态展馆陈列模式，打破非遗观赏壁垒，变成游客随时能参与、随手可体验的休闲文娱选择。专业省级赛事搭建高手交流竞技平台，竹海灯光灯谜塑造特色夜游打卡场景。徐徐夏夜晚风、摇曳林间灯影、底蕴十足的瓯越谜面，二者相融共生，既打响了温州灯谜非遗名片，也为园博夜游经济增添浓厚文化底色。

本次活动由温州市新闻传媒中心主办，温州市工人文化宫、温州市职工灯谜协会承办。

来 源：温州都市报

原标题： 园博杯“谜超”首冠花落温州 桃源里夜游猜谜氛围感拉满

记者 姜瑾瑾

本文转自：温州新闻网 66wz.com