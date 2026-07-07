温州都市报 2026-07-07 09:18:26

近日，中国发明协会公示2026年度发明创业奖人物奖、成果奖、创新奖评审结果，温州医科大学附属眼视光医院吴文灿教授荣获“当代发明家”称号。

温州网讯 近日，中国发明协会公示2026年度发明创业奖人物奖、成果奖、创新奖评审结果，温州医科大学附属眼视光医院吴文灿教授荣获“当代发明家”称号。

发明创业奖是中国发明协会于2005年经国家科技部批准设立的首个为发明家设立的国家最高奖项，旨在表彰技术发明与产业化结合成就突出的个人及项目。奖项下设人物奖、成果奖、创新奖、项目奖，其中人物奖特等奖获得者被授予“当代发明家”称号。

视神经为连接眼脑之间的唯一“桥梁”，起视觉信息传导的关键作用。人类视神经极易受损，损伤后几乎无再生修复能力，绝大部分患者视力严重下降甚至完全失明。因此，视神经疾病为全世界不可逆致盲的首因，全球患者约1.1亿，中国超3000万。

20年磨一剑！吴文灿教授此次获奖的核心发明创造在于其创立的“视神经疾病精准内镜微创治疗体系”，主要包括：创建了国际首个与人类临床特征高度相似的外伤性视神经病变（TON）大动物模型（山羊、猕猴），全面解析了损伤后视神经鞘内微环境时空动态性变化特征，揭示了损伤灶内错综复杂的“免疫-循环-代谢”交互紊乱机制；同时，攻克了视神经鞘内药物智能递送与控释、靶向调控关键技术瓶颈；主导研发出了三维导航系统与全链条4K内镜成像系统，攻克了眶尖深部、视神经及周围组织精准定位、实时追踪、充分暴露与高清显示的难题；最终，导航内镜技术融合，开发出了导航内镜下经鼻径路视神经鞘内微环境精准调控促神经修复方案。关键技术在全国广泛开展，显著提高了视神经损伤疾病的疗效。该治疗体系的建立，实现了将视神经疾病这一原来被认为不可治疗或治疗效果极差的纯内科疾病向“精准、微创”治疗的范式变革，破解了视神经疾病临床治疗困境。

吴文灿，医学博士、二级教授，博士生导师，温州医科大学副校长，从事眼科临床诊疗、科学研究、人才培养工作22年，是国际眼鼻相关微创外科开创者，“十三五”“十四五”国家重点研发计划首席科学家，国务院特殊津贴专家，浙江省政协委员，入选第九届国家卫生健康突出贡献中青年专家等。主持国家重点研发计划、国家自然基金等国家级/省部级重点项目11项，授权国内外发明专利20项，发表SCI论文184篇。作为第一完成人获教育部科学研究优秀成果一等奖、浙江省科学技术进步一等奖、第51届日内瓦国际发明展金奖等。

来 源：温州都市报

原标题： 温医大教授吴文灿荣获“当代发明家”称号

记者 陈忠 通讯员 虞瑞龙

本文转自：温州新闻网 66wz.com