被问爆的浙江避暑线！高铁直达，承包你的清凉一夏

温州文旅资讯 2026-07-07 08:38:00

小编思考片刻，为大家整了一条高铁旅游路线，不用劳神费力自驾出游，坐上高铁，即刻出发！

之前给大家推荐过一期浙东南自驾游路线→这条串联双城的“天然空调”廊道，适合即刻出发！很多小伙伴看了之后，还在有没有非自驾的浙东南路线，可以解放双手，还能在路上小憩一会儿。小编思考片刻，为大家整了一条高铁旅游路线，不用劳神费力自驾出游，坐上高铁，即刻出发！

这条贯通温州、台州的杭温—温福高铁旅游线，直接把浙南宝藏风景串成一条直线！跟着小编一起，把高山云海、溪谷田园、滨海沙滩……全部打包带走~

这个夏天，请跟着这条“清凉路线”，开启度假之旅~

永嘉站|永嘉四海山庄

小红书@潦草妹妹出去玩

夏天来楠溪江，小编更想给大家推荐一处避暑好去处——永嘉四海山庄。

公众号@无晴听风

素有温州“承德”之称的四海山庄坐落于永嘉四海山海拔900米的高山之上，被万顷原始林海环抱，是浙南优质避暑秘境，经过改造升级后焕新开放。

这里玩法丰富多元：湖畔设有露天泳池、小黄鸭游船与桨板，草坪配备彩虹滑道、露营天幕，二十余道关卡的丛林穿越惊险有趣；山间咖啡屋、篝火观影区适配休闲聚会。

山庄拥有主楼客房与林间原木木屋，客房全景落地窗可尽收云山风光。

搭乘观光车深入山林，能打卡绿洲水库、青龙幽谷，登顶山岗等候云海日出，云雾间牛羊漫步，氛围感拉满。

游玩之余可品尝笋干肉、土鸡汤、稻田鱼等地道农家土菜。

整座山庄白墙临湖、草木环绕，既能亲子嬉水、团建游乐，也可独处看云听雨，逃离城市喧嚣，沉浸式感受山野慢生活。

到站交通：抵达楠溪江站，可打车前往永嘉四海山庄，约1小时车程。

仙居站|神仙居

公众号@神仙居景区

作为国家5A级景区，神仙居以奇峰、云海、飞瀑著称，山中竹林和瀑布随处可见。景区以世界最大的火山流纹岩地貌闻名，峰林嶙峋、云瀑如画，如同误入仙境。

“观音如来天姥峰，云海飞瀑蝌蚪文”，神仙居的一山一水、一洞一峰都各具特色，形成了六大奇观。登南天顶俯瞰青峰；踏上如意桥凌空于谷底；观音峰，是全世界最高的天然观音像，佛影莲韵间体会禅意自然。

到站交通：抵达仙居高铁站，可乘坐Y02专线直达神仙居南门（班次较少，每个班次约间隔一小时）。

乐清站|雁荡山

小红书@猪甜菜

作为国家5A级景区，雁荡山不是一座孤峰，而是一整片“地质史诗”。8大景区，每一处都自成一派。

如果你是登山客，在这儿能寻到野趣；摄影党能捕获云海；剧迷能走进现实中的琅琊阁。而最经典的，当属“雁荡三绝”——灵峰、灵岩、大龙湫。

小红书@夏九九

到站交通：抵达雁荡山站，出站后可乘坐免费“游5”专线到雁荡山旅游集散中心，也可以乘坐居民班线抵达各小景点。

瓯海站|仙岩风景区

小红书@爱旅行的柠檬

仙岩风景区地理位置优越，素有“九狮一象之奇，五潭二井之秀”的美誉，自然山水秀美，文化底蕴深厚。梅雨潭、雷响潭、龙须潭夏季绿水盈盈，可在此处享受瀑布落下的清凉。

而景区里的“绿瀑咖啡”坐落于梅雨潭下方的三姑潭畔，正面直对朱自清在散文《绿》中描绘的那一汪“醉人绿潭”。这也是社交网络上很火的一家咖啡店~

到站交通：抵达温州南站，可乘坐公交148路直达仙岩风景区。

瑞安站|寨寮溪风景区

小红书@三文鱼有条黑鲔鱼

寨寮溪风景名胜区有“云江明珠”之称，这里既有“小桥流水人家”的江南田园风光，又不乏浓郁的浙南山乡野趣。人居其中，如在画里。

花岩国家森林公园、九珠潭、东源木活字印刷展示馆、寨寮青空，它们共同构成了集自然山水、森林生态、历史人文于一体的丰富旅游体验。

到站交通：抵达瑞安站，可乘坐瑞安111路公交车，在“湖石”站或相关景区站点下车，再步行或换乘当地车辆进山。

平阳站|南麂列岛

小红书@假寐先生

这片被《中国国家地理》评为“中国最美十大海岛”之一的仙境，整片果冻般澄澈的蓝海与绝美草甸真的美到移不开眼，身心都处在极度舒适的状态里。

公众号@平阳文旅体资讯

日落时分，乘着阳光跌入深海，拨开落日，眼下的光景骤然变成了泛着粼粼橙色波光的橘子色。

到站交通：抵达平阳站，出站后打车前往鳌江港客运站（约20分钟），乘船约2小时抵达南麂列岛。

苍南站|渔寮沙滩

小红书@每天哈哈哈_

我国东南部沿海大陆架上最大、最平缓的沙滩之一：渔寮大沙滩。沙滩呈新月形嵌在苍南海岸。这里风平浪缓，金沙细软，赤脚踩上去，每一步都陷进温柔的夏天。

脱掉鞋、卷起裤脚、踩进海水里，浪来就跳，浪退就追。和朋友打一场水仗，把说不出口的感谢和抱歉都融进海水里。这就是夏天！

到站交通：抵达苍南站，乘坐苍南LY23路直达渔寮游客中心。

这个夏天，找个闲暇时间，坐高铁奔赴浙南山海吧！

来 源：温州文旅资讯

原标题： 被问爆的浙江避暑线！高铁直达，承包你的清凉一夏

本文转自：温州新闻网 66wz.com