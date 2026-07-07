瑞安9.2万亩早稻开镰收割：收购点位全域铺开　夏粮归仓通道畅通

温州日报 2026-07-07 09:22:30

稻浪滚滚，机声阵阵。7月以来，瑞安市9.2万亩早稻陆续成熟，全面进入集中收割的关键期。各地农户抢抓晴好天气与农时窗口，依托规模化、机械化作业开镰收割，高效推进夏收工作，全力保障夏粮颗粒归仓。

田间到处是收割的景象。方孔德 摄

温州网讯 稻浪滚滚，机声阵阵。7月以来，瑞安市9.2万亩早稻陆续成熟，全面进入集中收割的关键期。各地农户抢抓晴好天气与农时窗口，依托规模化、机械化作业开镰收割，高效推进夏收工作，全力保障夏粮颗粒归仓。

连日来，瑞安马屿、仙降等粮食主产区早稻率先成熟开镰，其余乡镇街道也将陆续迎来采收高峰期。在天井垟粮食生产功能区，3万余亩连片稻田满目金黄，沉甸甸的稻穗压弯稻秆。7月3日，位于该粮食生产功能区的源田家庭农场稻田内，5台大型联合收割机在稻浪中来回穿梭，收割、脱粒、除杂、秸秆还田一气呵成。

“我们7月1日启动早稻收割工作，目前进度平稳有序。今年早稻亩产量预计可达450至500公斤，与去年持平。”源田家庭农场负责人项贤治介绍。今年，农场共承包种植水稻5000余亩，其中早稻3700多亩。3月初，他们优选优质稻种“甬籼15”进行栽种，目前水稻长势均匀、结实率高，丰收态势喜人。农场5台联合收割机每日可收割早稻200余亩。为最大化抢抓农时，规避后期天气对晚稻生长的不利影响，农场早在6月15日就启动晚稻育秧，实现早稻收割、田地翻整、晚稻插秧等多线并行、无缝衔接。预计8月初，农场将全面完成3000多亩晚稻插秧作业。

随着早稻全面开镰，当地夏粮收购工作同步启动。记者从瑞安市商务局了解到，今年早稻基础收购价为每50公斤132元，叠加每50公斤30元的订单奖励后，农户售卖订单早稻实际收购价可达每50公斤162元。优厚的收购政策极大调动了农户售粮积极性。7月8日起，马屿粮食储备库将正式开秤收购订单粮，陶山粮食储备库、阁巷粮站、飞云中心库、马道粮站等多个收购点位也将陆续开放，全域铺开夏粮收购工作，打通粮食归仓、储粮入库全流程

来 源：温州日报

原标题： 收购点位全域铺开 夏粮归仓通道畅通 瑞安9.2万亩早稻开镰收割

通讯员 陈峥 方孔德 记者 包蓉蓉

本文转自：温州新闻网 66wz.com