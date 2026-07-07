龙湾发布 2026-07-07 09:22:33

Evolution Nic Live谢霆锋进化演唱会-温州站正式审批通过。

重磅官宣！他来了，他来了，AKA金像影帝·摇滚厨神·青春回忆本忆，谢霆锋带着演唱会朝温州走来了。Evolution Nic Live谢霆锋进化演唱会-温州站正式审批通过。

演出时间

2026年10月31日

演出地点

温州奥体中心主体育场

谢霆锋，是歌手、演员，也是很多人心里的全能偶像。代表作有《谢谢你的爱1999》《因为爱所以爱》《黄种人》……前奏一响谁的青春记忆还没被唤醒？

同时这也是温州迎来的又一场重量级个人演唱会，谢霆锋的到来也让温州的“演出+旅游”版图再添一块拼图。

瓯江之畔，晚风就绪，只等超燃开场。

来 源：龙湾发布

原标题： 官宣！温州奥体中心谢霆锋演唱会要来了！

本文转自：温州新闻网 66wz.com