温州日报 2026-07-07 08:29:00

昨天，温州市召开助力企业全球化布局推进会，由市商务局牵头，联合市发改委、市公安局、市司法局等共15个部门，正式建立对外经贸合作协同工作机制。这一机制旨在打破部门壁垒、整合涉外服务资源，构建高效协同的护航体系，为企业海外发展提供全生命周期保障，助力温州打造开放型经济新高地。

温州网讯 因对东道国强制性法律政策不熟悉，投资建厂中途搁浅；因对当地商业文化和法律体系缺乏了解，遭遇合作方无理拖欠货款——这些温企“走出去”过程中屡见不鲜的痛点，有望得到系统性解决。昨天，温州市召开助力企业全球化布局推进会，由市商务局牵头，联合市发改委、市公安局、市司法局等共15个部门，正式建立对外经贸合作协同工作机制。这一机制旨在打破部门壁垒、整合涉外服务资源，构建高效协同的护航体系，为企业海外发展提供全生命周期保障，助力温州打造开放型经济新高地。

针对此前涉外服务分散、信息不对称等突出问题，新机制着力推进服务集成化改革。市商务局整合发改、司法、商务、市监、贸促等各部门涉外服务事项，逐一明确办理流程、时限及咨询渠道，并依托“浙江省海外综合服务温州市服务站”等平台，构建“一站式”服务体系。今后，企业出海涉及的合规咨询、项目备案、人员派遣等环节，均可实现集约化办理，大幅降低时间与沟通成本。

围绕温州轻工、电气机械等优势产业，相关部门将联合制定“产业出海路线图”，引导产业链上下游协同走出去，避免同质化竞争。依托温州现有境外经贸合作区，协同开展园区招商和企业入驻服务，为入驻企业提供本地化支持。同时，充分发挥温州市侨乡独特优势，搭建“侨商+民企”对接平台，借力全球侨胞网络拓展海外市场和供应链资源，形成“以侨为桥、以商促贸”的开放新格局。

机制还建立了企业诉求闭环办理制度，打造“企业诉求收集—部门转办—进度督办—结果反馈”全流程管理链条。企业可通过统一渠道提交问题，实时查询办理进度，并对结果进行评价，确保“件件有回应、事事有落实”，切实提升企业获得感。

今年以来，我市全力拓市场、抢订单，深入开展“百展千企拓市场”专项行动，上半年组织2000余家次企业参与160余场经贸活动，斩获14.4亿美元意向订单；还全力优业态、强主体，持续壮大外贸市场主体，上半年净增外贸实绩企业1567家，增量超越去年全年；并落地9610“无票免税、核定征收”政策，以制度创新赋能外贸升级，同时全力提服务、优保障，精准落地“稳外贸22条”惠企政策，实行“一企一策”精准纾困，助力企业降本增效、防控风险。

而通过对外经贸合作部门协同工作机制，温州希望服务效能显著提升的同时，健全海外风险防控体系，完善风险预警、应急处置和合规指导机制，全面提升企业海外经营风险识别、防范和应对能力，为企业“走出去”筑牢安全屏障。同时，持续放大开放能级，推动温州企业深度融入“一带一路”建设，强化海外平台支撑，促进产业链供应链全球化布局，提升温州开放型经济核心竞争力。

推进会上，越南龙江工业园、柬埔寨博格经济特区、印尼纬达贝工业园、乌兹别克斯坦鹏盛工业园等4家境外园区，分别与鹿城区、平阳县、龙湾区、瓯海区等县、区商务局签订推进 “三外联动”战略合作框架协议，围绕“拓外经、扩外贸、引外资”主线，搭建境内外联动合作体系。

来 源：温州日报

原标题： 15个部门联手建立对外经贸合作协同工作机制 为温企“出海”打造一站式服务体系

记者 王木正 实习生 祁思彤

本文转自：温州新闻网 66wz.com