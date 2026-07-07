记者在温州数安港体验AI漫剧制作：节奏变快，创作却不简单

浙江日报 2026-07-07 09:25:37

产能的急速扩张，也让外界对这个新工作充满截然不同的猜想：有人将其视为青年跨界就业的“新蓝海”，可以轻松入局；也有人将其与缺乏技术含量的“廉价流水线”画上等号，认为从业者未来缺乏上升空间。为了看清风口背后的真实生态，我们把自己“塞”进工位，体验了一天AI漫剧的制作日常。

走进位于中国（温州）数安港的温州梦卜动漫设计有限公司，一条走廊将办公区分隔成截然不同的两个世界。

一侧是传统的动漫制作部门，画师们伏在透写台与数位板前勾勒着线稿。另一侧则是我们此行的目的地——去年底新成立的AI漫剧部门。几十块宽大的显示屏错落排开，年轻的从业者戴着耳机紧盯屏幕，房间里只听见键盘的敲击声。

从去年下半年起，AI漫剧在短视频平台迅速走红。中国网络视听协会发布的《微短剧创作指引》显示，2026年第一季度，全行业上线微短剧约12.8万部，其中AI微短剧约12.2万部，占比超95%。

产能的急速扩张，也让外界对这个新工作充满截然不同的猜想：有人将其视为青年跨界就业的“新蓝海”，可以轻松入局；也有人将其与缺乏技术含量的“廉价流水线”画上等号，认为从业者未来缺乏上升空间。为了看清风口背后的真实生态，我们把自己“塞”进工位，体验了一天AI漫剧的制作日常。

导演蒋辰君（左）指导动画师制作AI漫剧。 记者 王艳琼 摄

打破“全自动生成”幻觉

“把小说丢给AI，就能一键生成爆款。”这是外界对AI漫剧最常见的误解。但当我们坐在“00后”AI动画师实习生高韩浩的工位旁时，这种“全自动生成”的幻觉被真实的烦琐工序打破了。

上午9时45分，高韩浩一边吃着早饭一边唤醒电脑，检查前一天挂机跑出来的视频素材。

屏幕上，一个赛博朋克风格的俯瞰大场景已经生成：城市高楼林立，飞船悬停半空，向地面投射出光圈。但不一会儿，他就发现问题——投影边缘略显生硬，飞船与地面的空间关系也不够稳定。他在对话框里修改提示词，重新约束光影范围，再次点击“生成”。

高韩浩是温州科技职业学院数智技术学院平面设计专业的学生，去年11月进入公司接受实训。半年多过去，他已经能独当一面，因此主动请缨参与了公司制作要求较高的精品剧项目。

AI创作不是屏幕前的轻松等待，而是多窗口、多流程、判断复杂的连续工作。在高韩浩的电脑桌面上，素材文件夹按“可用”“待修”“废镜头”分门别类，旁边还开着提示词文档和剪辑软件。

“如果纯靠AI把小说剧情丢进智能体‘机跑’，出来的废镜头很多，逻辑连贯性也有欠缺，根本没法直接用。”高韩浩指着屏幕上的素材对我们说，“真正的核心，是人对AI的精准驾驭。”

目前主流AI软件单次生成一段短视频需要等待数分钟。为了提高效率，高韩浩练就了“双线操作”的习惯。等待生成的间隙，他迅速切入剪辑软件，对上一段合格素材进行微调、卡点、加音效；遇到动作穿帮的后半段，就果断一刀裁掉。

生成、筛选、修改、剪辑、再根据需要补充生成，构成了AI漫剧制作一线最常见的工作节奏。顺利的话，高韩浩一天就能完成一集两分钟漫剧的基础制作。边上动画导演蒋辰君告诉我们：“传统方式做一部20分钟的番剧最少要几个月，现在我们一个十多人的团队，一个礼拜就能做完一部120分钟的漫剧。”

他对目前的工作很满意：“虽然每天工作排期都很紧凑，但我挺享受的。把脑子里想象的画面情节，通过AI呈现出来，是件特别有成就感的事。”

对于渴望施展才华的年轻人来说，这正是AI赛道最直接的吸引力——工具缩短了从想法到作品的距离，能潜下心来打磨自身人机协同能力的年轻人，就有机会更快进入真实项目、面对真实市场。

几名年轻动画师对AI精品剧进行复盘。 记者 王艳琼 摄

用镜头语言写提示词

如果说，高韩浩的工作让我们见证了AI漫剧生产的“快”，那么在和蒋辰君的交流中，我们则看到了“快”背后容易被忽视的专业门槛。

蒋辰君是名副其实的动画“老兵”。他2006年入行，在传统动画制作岗位晋升“补帧-原画-演出-导演”这座金字塔里攀爬了20年。

AI让一部分工作变快了，但没有让创作变简单。它把传统影视中的许多专业判断，压缩到了更早、更集中的流程中。

为了验证这一点，蒋辰君给我们出了一道考题。我们坐到一台空闲的电脑前，试着输入提示词：“生成一段视频，一个男生坐在地铁上，拿着手机打游戏。”为了让画面更丰富，我们还试着补充了这个男生的容貌特征和衣着。

几分钟后，屏幕上跑出的图片让我们啼笑皆非：AI不仅给了一个奇怪的仰视机位，还荒诞地把游戏画面直接贴在了手机的背面。

蒋辰君一语道破了问题所在，“因为你在写提示词时，缺少镜头语言思维。这是新手常犯的错误，把提示词写得像记叙文，事无巨细全塞给机器，结果往往词不达意。”

他敲击键盘，示范了具备视听思维的正确解法——拆解镜头：第一镜交代“男生在地铁上拿着手机”的中景，第二镜转换镜头方向，切入“游戏画面”的屏幕特写。“不向机器下达冗杂指令，本身就是传统影视统筹能力的体现。”蒋辰君说。

在快节奏的短视频生态里，漫剧必须在开篇的前几秒就用极具特色的人物抓住观众。一部精良的漫剧，光人物和场景设定就有几百个。蒋辰君介绍，这些内容的设定，在制作环节中被称为“资产管理”。“人物今天戴什么手表、明天拿什么刀，这些道具都得单独拎出来做资产设定。”蒋辰君表示，如果前期的美术规范有漏洞、人物特质不统一，会在后期生成阶段引发连锁反应，带来巨大的修改成本。

随着业务量激增，原本30余人的AI漫剧部门扩展到50余人，但依然捉襟见肘。相同的缺人情况在附近多家AI漫剧公司都存在。为了招到更多合适的人才，通过瓯海区人社局的牵线，梦卜动漫正与温州本地高校合作培训新人。

“很多人以为AI漫剧生成就是素材生成‘抽卡’，不需要专业基础，这其实是个误区。”蒋辰君告诉我们，AI漫剧制作虽然没有专业门槛，但对从业者的审美要求很高，“具备一定美术、影视或传媒基础的人，对镜头逻辑和整体协调的理解度更高，上手速度完全不一样。”

瓯海区组织大学生走进梦卜动漫参观学习。瓯海区人社局供图

撕掉“流水线快餐”标签

“AI生成的视频一眼看上去很假，是流水线快餐。”这是大众对AI短剧挥之不去的第三重偏见。

随着AI漫剧供给量激增，海量同质化内容迅速让观众产生审美疲劳。相似的人设、运镜、转场、配音，就连曾经能够吸引注意力的“AI生成”噱头，反而成了劝退观众的原因。

“这版的光影质感绝了，快来看！”下午4时，办公室里突然爆发出一阵兴奋的惊呼声，原本在各自工位上忙碌的几名年轻动画师立刻聚拢过去。画面中，主角站在雨夜的霓虹灯下，发丝随着微风自然飘动，眼角甚至有一抹细微的抽动，丝毫不见AI生成常有的“塑料平滑感”。

“提示词里加了对打光的描写就是不一样。”“但转身的动作节奏感还是差一些，剪辑的时候抽掉两帧能好不少。”大家盯着屏幕，你一言我一语地拆解着这段十几秒的镜头。

高韩浩告诉我们，这种场景在办公室时常发生，“现在的AI漫剧行业，开始有意识地告别粗放生产，向更高的视听质感和更深的故事内核发力。”

“市场供需的转变倒逼着整个行业大浪淘沙。”蒋辰君指出了当下AI漫剧面临的痛点：看真人短剧时，观众会自然沉浸于剧情和演技；但面对AI漫剧，大家会不自觉地拿起“放大镜”，辨别AI痕迹、审视穿帮细节。

傍晚6时45分，是公司规定的下班时间。但多数人并没有急着离开，蒋辰君和几名年轻动画师依然聚在屏幕前，兴致勃勃地做着业务复盘。

讨论的中心是近期备受关注的标杆级AI短片《清道夫》。蒋辰君向我们展示了这部短片。值得一提的是，这部短片中全景与特写的切换丝滑，人物微表情自然生动，极其抓人。

“这就是我们追求的，让观众忘记技术的外壳，真正被内容本身所吸引。”蒋辰君说。

结束一天的体验，再回头看那间灯光明亮、键盘声不歇的办公室，我们印象最深的已不是AI漫剧的生产速度，而是一群年轻人如何在快速变化的技术现场里重新确认自己的价值。面对AI漫剧行业，既不能把它神化为“弯道超车”的捷径，也不必把它视作冲击传统岗位的洪水猛兽。对青年而言，正确的选择不是试图寻找一个永远不会被替代的岗位，而是锻造一种能够适应变化、驾驭工具、创造价值的能力。

来 源：浙江日报

原标题： 记者在温州数安港体验AI漫剧制作：节奏变快，创作却不简单

记者 蒋欣如 王艳琼

本文转自：温州新闻网 66wz.com