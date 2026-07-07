温州日报 2026-07-07 09:22:32

记者从雁荡山管委会获悉，随着“雁楠飞仙海天游”廊道核心景区门票互惠政策发布，雁荡山与楠溪江率先联动，推出“雁荡问禅·楠溪耕读”与“山水逸境·全景雁楠”两条主题线路，为即将到来的暑期文旅市场注入新活力。

雁荡山方洞。叶金涛 摄

楠溪江竹筏。 赵高翔 Moor/摄

温州网讯 当“海上名山”雁荡山的亿年奇峰，遇上“中国山水诗摇篮”楠溪江的千年古村，浙东南最具分量的“山水CP”正式组局邀客。日前，记者从雁荡山管委会获悉，随着“雁楠飞仙海天游”廊道核心景区门票互惠政策发布，雁荡山与楠溪江率先联动，推出“雁荡问禅·楠溪耕读”与“山水逸境·全景雁楠”两条主题线路，为即将到来的暑期文旅市场注入新活力。

“雁楠飞仙海天游”廊道是温台两地推动重点景区门票联动、运营合作、串珠成链的重要举措，系统构建起“一廊串联、两翼齐飞、三线联动”的全新发展格局。廊道由北往南串联天台山、台州府城、神仙居、雁荡山、楠溪江、飞云湖及百丈漈等高等级景区，温州聚力打造雁荡山、楠溪江、刘伯温故里旅游“金三角”，台州则构建神仙居、临海古城、天台山旅游“金三角”，两翼互促，形成集“山、水、海、岛”全要素于一体的黄金旅游圈。此次雁荡山与楠溪江率先推出联名线路，正是这一战略框架下的先行尝试。

据悉，门票互惠政策预计于7月中上旬正式上线。届时，游客可通过微信小程序、“浙里办”APP或支付宝小程序搜索“游浙里”，购买六家景区中任一景区的全价门票，自使用之日起180天内，可享受廊道内其他参与景区指定线路或联票的门票六折优惠，优惠不叠加，不含二次消费项目，具体规则以各景区正式发布为准。

两条线路中，“雁荡问禅·楠溪耕读”为两天一夜山水诗路线，主打周末短途与文化体验。首日聚焦雁荡山：上午从方洞景区出发，探访嵌在亿年火山岩洞里的“悬崖咖啡”和“云端拾光”，前者藏于天然梅花洞，后者设半悬空玻璃观景台，可就着云海品一杯咖啡；随后行走全长1.3公里的卧云栈道，含57米玻璃栈道，俯瞰卧龙谷、远眺万亩山林。下午前往大龙湫，感受千年禅意，再探访灵峰深处的真际寺，在禅茶清幽中静谧冥想。当晚的灵峰夜游已全面升级，以谢灵运、李白、徐霞客三位历史人物为线索，通过八个篇章串联完整叙事线，游客可沉浸式体验光影盛宴。次日转入楠溪江：上午从小港码头乘竹筏漂流至狮子岩，江水清澈见底，两岸青山如画；下午走访丽水街与苍坡古村，后者以“文房四宝”布局，漫步青石巷道间，感受千年耕读传家的文化气息。

另一条“山水逸境·全景雁楠”为三天两夜深度体验线，在两天一夜基础上延展更多元的产品供给。首日行程与前一条线路重合；次日主打极限挑战与亲子狂欢——上午体验雁荡山飞拉达，该项目隐于龙西乡沓屏峰之巅，提供从新手体验到凌空挑战的三条攀线；下午前往铁定溜溜乐园，探访石斛森林、挑战亚洲最长无动力过山车“虎溜溜”；第三天深入楠溪江腹地，在芙蓉古村体验“宋韵芙蓉”盛会，可着汉服、戴簪花，在手作市集和民间游艺中穿越千年，随后前往采虹湾打卡网红露营基地，傍晚在拥有四百多年历史的岭上人家以一顿烤全羊为旅程收官。

随着暑期旅游旺季来临，雁荡山与楠溪江以两条主题线路率先破题，从“各自美丽”走向“组团营销”。这既是“雁楠飞仙海天游”品牌落地的探路之举，也为浙东南文旅从同质化竞争迈向共赢式发展提供了生动注脚。

来 源：温州日报

原标题： 雁荡山楠溪江一起邀客 两条主题线路预热“雁楠飞仙海天游”

记者 冉梦蝶 通讯员 叶金涛

本文转自：温州新闻网 66wz.com