温州如何接住“暑期+赛事”双重热潮？

温州都市报 2026-07-07 09:22:07

随着浙BA常规赛重燃战火，叠加即将到来的暑期旅游旺季，呐喊与欢呼响彻赛场，山海与美食静候来客。温州，这座兼具山水禀赋与蓬勃活力的城市，正站在“体育赛事+暑期文旅”双重流量的风口。如何将短期的人声鼎沸，转化为城市长久的文旅吸引力？

温州网讯 随着浙BA常规赛重燃战火，叠加即将到来的暑期旅游旺季，呐喊与欢呼响彻赛场，山海与美食静候来客。温州，这座兼具山水禀赋与蓬勃活力的城市，正站在“体育赛事+暑期文旅”双重流量的风口。如何将短期的人声鼎沸，转化为城市长久的文旅吸引力？本期《代表在线》特邀四位温州市人大代表，围绕深挖瓯越文化、强化体旅融合等议题展开深入探讨。

市人大代表、龙湾区文化馆馆长 李伟

深挖瓯越文脉，让游客从“看风景”转向“读文化”

“作为一名深耕群众文化工作多年的从业者，我亲眼见证了温州文旅一步步成长的过程。”李伟认为，温州有雁荡山的奇秀、楠溪江的清幽，更有永嘉学派的思想底蕴、木活字印刷的指尖温度，山海底色鲜亮，千年文脉鲜活。近两年，园博园、塘河夜游等新业态持续出圈，“一张机票游温州”等惠民举措接连落地，温州完全有条件接住这一波全国性的暑期出游热潮。

需要注意的是，很多游客来温州，行程还停留在“看风景、逛街区”的浅体验层面，文化体验供给分散，面向青少年的沉浸式研学、非遗互动项目数量不足。“不少游客来了一趟，记住了山水，却没真正读懂温州的文化，短期客流很难转化为长久口碑。”

李伟建议，首先是打造全域青少年文化研学线路，联动全市文化馆、乡村文化礼堂和古村落，在暑期集中开设扎染、鼓词、瓯塑等沉浸式非遗体验营，精准匹配亲子家庭的出游需求；其次是推动“文艺赋美”全面进景区，组织本土文艺团队走进楠溪江、洞头等热门点位，开展街头戏曲、民乐快闪，把文化内容延伸到夜游场景里。

此外，他特别强调要打通场馆与景区的联动渠道，推出“景区门票+文化馆体验”联票机制，设计兼具实用性与文化感的瓯越特色伴手礼，把“看完就走”的单次游览，延伸成“可体验、可带走、可回味”的完整消费链条。最后，他建议统筹做好错峰游览引导，发动文化志愿者在研学点提供免费导览，让远道而来的游客既能饱览好山好水，更能深度品味瓯越文化的独特韵味，最终将短期客流转化为城市长久文旅吸引力。

市人大代表、苍南县宜山小学副校长 陈洁

借浙BA热浪，让“赛事引流、文旅承接”模式充分释放动能

眼下浙BA常规赛激战正酣，叠加暑期出游热潮，篮球赛场的呐喊与滨海文旅的烟火气相融，成为温州今夏最亮眼的城市名片。扎根苍南基层的人大代表陈洁，对体育赛事撬动文旅消费的强劲动能感受颇深。她以苍南为例指出，上届赛事中，苍南“南哥”创下十连胜、央视直播等纪录，赛事半年带动本地旅游收入超5亿元，168黄金海岸线客流、食宿营收同步大涨，充分印证了“一张球票串联起观赛、逛海、品非遗完整消费链条”的潜力。

陈洁认为，在热潮之下，目前全市赛事与文旅全域联动不足、面向青少年的特色业态偏少、县域配套承载力仍有待提升。若不能系统性地承接，这波流量很可能随着赛季结束而退潮。

为此，她建议，一是由市级层面统筹全域浙BA发展，将联赛列入市级重点赛事，统一打造温州篮球IP，并联动全市山海文旅资源推出观赛专属游览线路与优惠，让球迷变游客。二是推动球星进校园，开设篮球夏令营与体育研学线路，从娃娃抓起，培育深厚的篮球文化土壤，同时补齐乡村学校体育设施。三是迭代升级“百姓运动码”，打通赛事、景区、交通数据，让一部手机就能搞定观赛和游玩，并开发篮球非遗融合文创。四是完善全域配套，培育赛事文旅专业人才，借助新媒体持续放大声量。

“我们要做的，是真正以体育聚人气、以文旅促增收、体教育新人，将短期赛事流量转化为城市长效文旅优势。”陈洁说。

市人大代表、鹿城区教育局社区教育指导中心教师 吴奇红

串珠成链优化服务，由“打卡游”迈向“文化深度游”

“温州有雁荡山、楠溪江的优质山水，也有糯米饭、灯盏糕的市井美食，更有南戏故里、朔门古港遗址的厚重历史文化，软硬禀赋兼备。”吴奇红对温州文旅资源如数家珍。同时，她也直指痛点：景点跨县域布局分散，公共交通接驳体系不完善，自由行游客出行不便；历史街区商业业态同质化，本土瓯越特色挖掘不足，难以形成独有的文旅记忆点。

“优质禀赋没有形成整体合力，是最大的遗憾。”吴奇红认为，近期我市出台的机票免票、旅游接驳专线等引流政策诚意十足，但要接住暑期旅游热，关键是做好三方面工作。

首先是全域串珠成链，破解景点分散痛点。她建议统筹雁荡山、楠溪江、洞头等跨县域文旅资源，打包设计二日、三日精品联游线路，推出全域通兑联票，开通一体化旅游接驳专线，让游客一站式便捷游览，减少自行规划交通的成本。

其次是优化街区业态，打造独有的瓯越辨识度。她提出要对历史街区商业“做减法”，引入瓯塑、细纹刻纸等非遗体验工坊，培育标准化的本土特色小吃与专属伴手礼，让游客带走一份独一无二的温州记忆。

最后是提升精细服务，推动旅游从“打卡”迈向“深度”。她建议搭建文旅数字服务平台，实时公示车位、客流、接驳班次等信息，同时培育一支本土文化讲解员队伍，为游客讲透千年商港、南戏故里的瓯越文脉。

“让游客不只拍照打卡，更能真正读懂温州、留住消费，这样才能把短期的暑期流量，转化为长效的文旅红利。”吴奇红说。

市人大代表、温州乐园有限公司董事长秘书 程加利

统筹全域打造品牌，让“山水+滨海+都市亲子”形成合力

“作为一名本土文旅从业者，我对温州暑期文旅资源的判断是八个字：层级齐全、特色突出。”程加利代表从行业一线的视角，给出了她对温州文旅格局的总体感受。她认为，全市拥有雁荡山、楠溪江等优质山水避暑资源，洞头、苍南168黄金海岸线等特色滨海度假资源，城区则集聚了温州乐园、极地海洋世界、太阳鸟国际大马戏、美人鱼水世界等成熟亲子游乐业态，叠加园博园、塘河夜游等城市夜经济地标，已形成“山水+滨海+都市亲子+城市夜游”的全域暑期文旅新格局，高度适配家庭出游、学生游玩、亲子研学等主流客群需求。

今年暑期惠民政策持续发力，旅游热度快速升温，但程加利也清醒地看到了短板。“山水景区、滨海廊道、城区游乐、城市夜游这些业态虽然丰富，但分布较为分散、联动不足，完整的产品体系尚未成型。”她坦言，这直接导致了游客过夜转化率偏低，旺季交通、食宿等配套承压明显，短期客流红利未能充分转化为稳定的产业效益。

如何将这些散落的“珍珠”串成“项链”？程加利建议。第一，坚持市级全域统筹，高位整合全市文旅资源，规划打造三条标准化暑期精品线路——雁荡楠溪山水避暑线、洞头苍南168滨海度假线、市区亲子夜游休闲线，串联起温州乐园文旅板块、园博园、塘河夜游等核心业态，全市统一包装、统一宣传、统一推介，从根本上破除县域和业态之间的分割问题。第二，精准优化全市惠民政策，做到分类施策、科学引流。第三，统一塑造温州夏日文旅城市IP，整合雁荡夜游、楠溪嬉水、滨海露营、园博园光影夜游、海洋科普、大马戏演艺等多元特色，集中打造“山水避暑、滨海亲海、都市亲子”的夏日文旅城市品牌，丰富夜间消费场景、延伸消费链条，将暑期阶段性客流热度，转化为温州文旅高质量发展的长效竞争力。

来 源：温州都市报

原标题： 温州如何接住“暑期+赛事”双重热潮？

记者 蒋文泽

本文转自：温州新闻网 66wz.com